Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Хоч новорічно-різдвяні свята у Луцьку цьогоріч і без снігу, гарний настрій створють мільйони вогників святкової ілюмінації.Центр Луцька наприкінці 2019 року засяяв неймовірно красиво. Головна ялинка, якою вже традиційно є три живі деревця на Театральному майдані, засвітилася у День святого Миколая. Майже разом із нею святкові вогні засяяли і на величезній кількості встановленої на центральній площі та поруч з нею ілюмінації. Ще трохи згодом особливий дух свята створила урочисто відкрита Алея різдвяних янголів.Усе це, а ще прикрашені до свята вітрини магазинів у центрі міста, попри відсутність снігу, створило неймовірну атмосферу.Який він, святковий Луцьк увечері, пропонуємо переглянути у добірці світлин