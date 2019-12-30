Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Хоч новорічно-різдвяні свята у Луцьку цьогоріч і без снігу, гарний настрій створють мільйони вогників святкової ілюмінації.
Центр Луцька наприкінці 2019 року засяяв неймовірно красиво. Головна ялинка, якою вже традиційно є три живі деревця на Театральному майдані, засвітилася у День святого Миколая. Майже разом із нею святкові вогні засяяли і на величезній кількості встановленої на центральній площі та поруч з нею ілюмінації. Ще трохи згодом особливий дух свята створила урочисто відкрита Алея різдвяних янголів.
Усе це, а ще прикрашені до свята вітрини магазинів у центрі міста, попри відсутність снігу, створило неймовірну атмосферу.
Який він, святковий Луцьк увечері, пропонуємо переглянути у добірці світлин Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Центр Луцька наприкінці 2019 року засяяв неймовірно красиво. Головна ялинка, якою вже традиційно є три живі деревця на Театральному майдані, засвітилася у День святого Миколая. Майже разом із нею святкові вогні засяяли і на величезній кількості встановленої на центральній площі та поруч з нею ілюмінації. Ще трохи згодом особливий дух свята створила урочисто відкрита Алея різдвяних янголів.
Усе це, а ще прикрашені до свята вітрини магазинів у центрі міста, попри відсутність снігу, створило неймовірну атмосферу.
Який він, святковий Луцьк увечері, пропонуємо переглянути у добірці світлин Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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