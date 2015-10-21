Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк

Петро Троневич опублікував 41 оповідання з давньої історії Луцька. Збірка вийшла накладом 500 примірників.



Презентація видання відбулась у Луцьку, – пише



«Багато інформації про наше місто у мене зібралося, історичної інформації, і захотілося її подати в такій доступній формі, щоб зацікавити в першу чергу молодь, дітей, а також і дорослим щоб це було цікаво читати», – розповів Петро Троневич.



У першому оповіданні збірки автор описує історію створення обласного центру Волині. Далі у збірці – історія про покровителя міста Святого Миколая. Продовжує книгу оповідання «Великий князь Дмитро-Любарт».



Зі слів Петра Троневича, зі збірки читачі зможуть дізнатися про луцьку цеглу і книгодрукування, про ринок в Луцьку і про луцькі гроші, про монастирі і школи, які діяли на території обласного центру Волині, про луцьку війну і національні меншини, які проживали у місті.



«Всі оповідання в такій історичній, хронологічний послідовності, а висвітлюють різні події: політичні, природні, воєнні, стихійні лиха і, звичайно, економіку, торгівлю, розбудову міста. Місто наше старовинне і дуже цікаве. Мало яке місто України може похвалитись, наприклад, таким замком, як у Луцьку. А чому замок такий? Тому що місто Луцьк було столицею Волинсько-Галицького князівства, яке успадкувало державність від Київської Русі. Тобто місто Луцьк є столичним містом українських земель», – зазначив автор.



Книга «Оповідання з давньої історії Луцька» – це друге, доповнене видання. Ілюстрації до книги зробив художник Олександр Качановський.



Нагадаємо, Петро Троневич є







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський історик та краєзнавецьопублікував 41 оповідання з давньої історії Луцька. Збірка вийшла накладом 500 примірників.Презентація видання відбулась у Луцьку, – пише Перший «Багато інформації про наше місто у мене зібралося, історичної інформації, і захотілося її подати в такій доступній формі, щоб зацікавити в першу чергу молодь, дітей, а також і дорослим щоб це було цікаво читати», – розповів Петро Троневич.У першому оповіданні збірки автор описує історію створення обласного центру Волині. Далі у збірці – історія про покровителя міста Святого Миколая. Продовжує книгу оповідання «Великий князь Дмитро-Любарт».Зі слів Петра Троневича, зі збірки читачі зможуть дізнатися про луцьку цеглу і книгодрукування, про ринок в Луцьку і про луцькі гроші, про монастирі і школи, які діяли на території обласного центру Волині, про луцьку війну і національні меншини, які проживали у місті.«Всі оповідання в такій історичній, хронологічний послідовності, а висвітлюють різні події: політичні, природні, воєнні, стихійні лиха і, звичайно, економіку, торгівлю, розбудову міста. Місто наше старовинне і дуже цікаве. Мало яке місто України може похвалитись, наприклад, таким замком, як у Луцьку. А чому замок такий? Тому що місто Луцьк було столицею Волинсько-Галицького князівства, яке успадкувало державність від Київської Русі. Тобто місто Луцьк є столичним містом українських земель», – зазначив автор.Книга «Оповідання з давньої історії Луцька» – це друге, доповнене видання. Ілюстрації до книги зробив художникНагадаємо, Петро Троневич є заступником начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію