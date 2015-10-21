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Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк

Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
Волинський історик та краєзнавець Петро Троневич опублікував 41 оповідання з давньої історії Луцька. Збірка вийшла накладом 500 примірників.

Презентація видання відбулась у Луцьку, – пише Перший.

«Багато інформації про наше місто у мене зібралося, історичної інформації, і захотілося її подати в такій доступній формі, щоб зацікавити в першу чергу молодь, дітей, а також і дорослим щоб це було цікаво читати», – розповів Петро Троневич.

У першому оповіданні збірки автор описує історію створення обласного центру Волині. Далі у збірці – історія про покровителя міста Святого Миколая. Продовжує книгу оповідання «Великий князь Дмитро-Любарт».

Зі слів Петра Троневича, зі збірки читачі зможуть дізнатися про луцьку цеглу і книгодрукування, про ринок в Луцьку і про луцькі гроші, про монастирі і школи, які діяли на території обласного центру Волині, про луцьку війну і національні меншини, які проживали у місті.

«Всі оповідання в такій історичній, хронологічний послідовності, а висвітлюють різні події: політичні, природні, воєнні, стихійні лиха і, звичайно, економіку, торгівлю, розбудову міста. Місто наше старовинне і дуже цікаве. Мало яке місто України може похвалитись, наприклад, таким замком, як у Луцьку. А чому замок такий? Тому що місто Луцьк було столицею Волинсько-Галицького князівства, яке успадкувало державність від Київської Русі. Тобто місто Луцьк є столичним містом українських земель», – зазначив автор.

Книга «Оповідання з давньої історії Луцька» – це друге, доповнене видання. Ілюстрації до книги зробив художник Олександр Качановський.

Нагадаємо, Петро Троневич є заступником начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради.



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Теги: Петро Троневич, Луцьк, книга, оповідання, історія
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