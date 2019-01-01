Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО

Дмитро Яблонський прийняв чернечий постриг з іменем Петро, на честь першоверховного апостола.



Мантійний постриг відбувся 21 грудня після Всенічного бдіння у Свято-Троїцькому соборі міста Луцька, – повідомляють на



Зазначають, що надалі новопострижений нестиме послух у Свято-Успенському монастирі села Сокіл.





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