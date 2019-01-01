вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО

Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл Рожищенського району – Дмитро Яблонський прийняв чернечий постриг з іменем Петро, на честь першоверховного апостола.

Мантійний постриг відбувся 21 грудня після Всенічного бдіння у Свято-Троїцькому соборі міста Луцька, – повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині» у Facebook.

Зазначають, що надалі новопострижений нестиме послух у Свято-Успенському монастирі села Сокіл.

Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сокіл, Волинь, чернецтво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
Сьогодні, 14:58
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Сьогодні, 14:22
На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:48
Гурт з Луцька виборов унікальну в Україні metal-премію
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад
Сьогодні, 12:32
Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень
Сьогодні, 11:56
«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО «Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 11:28
«Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня «Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня
Сьогодні, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
Сьогодні, 14:58
 0
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:48
 0
Гурт з Луцька виборов унікальну в Україні metal-премію
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8