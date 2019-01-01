У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО

Станіслав Будь випадково зустрів свого кумира Майка Тайсона у літаку, коли летів до Ніцци.



Світлинами і враженнями лучанин поділився на своїй сторінці в Instagram, – пише



«Величезний плюс подорожей в тому, що ти можеш познайомитися з різними людьми, наприклад, як я – з Майком Тайсоном: летіли разом на сусідніх місцях. Так, з Абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії, з людиною-епохою і королем у своїй справі – це просто неймовірно круто! Це зірка світового масштабу і, напевно, один з найвідоміших людей в світі, а в свій час – і найсильніших у чесному бою!», – написав Станіслав, додавши кілька своїх світлин на ринзі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф та відеорежисервипадково зустрів свого кумирау літаку, коли летів до Ніцци.Світлинами і враженнями лучанин поділився на своїй сторінці в Instagram, – пише Таблоїд Волині «Величезний плюс подорожей в тому, що ти можеш познайомитися з різними людьми, наприклад, як я – з Майком Тайсоном: летіли разом на сусідніх місцях. Так, з Абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії, з людиною-епохою і королем у своїй справі – це просто неймовірно круто! Це зірка світового масштабу і, напевно, один з найвідоміших людей в світі, а в свій час – і найсильніших у чесному бою!», – написав Станіслав, додавши кілька своїх світлин на ринзі.

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