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У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО

У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
Луцький фотограф та відеорежисер Станіслав Будь випадково зустрів свого кумира Майка Тайсона у літаку, коли летів до Ніцци.

Світлинами і враженнями лучанин поділився на своїй сторінці в Instagram, – пише Таблоїд Волині.

«Величезний плюс подорожей в тому, що ти можеш познайомитися з різними людьми, наприклад, як я – з Майком Тайсоном: летіли разом на сусідніх місцях. Так, з Абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії, з людиною-епохою і королем у своїй справі – це просто неймовірно круто! Це зірка світового масштабу і, напевно, один з найвідоміших людей в світі, а в свій час – і найсильніших у чесному бою!», – написав Станіслав, додавши кілька своїх світлин на ринзі.

У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО

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Теги: Луцьк, Майк Тайсон
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