Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
Срібний призер проекту «Голос. Діти» Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав новий кавер.
Відео він опублікував на своїй сторінці в YouTube, – пише Район.Стара Вижівка.
14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.
Ярослав переспівав відому композицію «White Christmas».
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Відео він опублікував на своїй сторінці в YouTube, – пише Район.Стара Вижівка.
14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.
Ярослав переспівав відому композицію «White Christmas».
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