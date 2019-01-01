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Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО

Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО
Срібний призер проекту «Голос. Діти» Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав новий кавер.

Відео він опублікував на своїй сторінці в YouTube, – пише Район.Стара Вижівка.

14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.

Ярослав переспівав відому композицію «White Christmas».


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Теги: Ярослав Карпук, White Christmas, Голос Діти
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