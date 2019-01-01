Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав новий кавер.



Відео він опублікував на своїй сторінці в YouTube, – пише



14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.



Ярослав переспівав відому композицію «White Christmas».





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