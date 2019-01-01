Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання
Сьогодні, 16:40
Івану Хрупчику, мешканцю села Судче, який загинув в АТО, присвоїли посмертно звання «Почесний громадянин Любешівського району».
Це рішення прийняла на сесії Любешівська районна рада, – пише Район.Любешів.
Відповідні документи та регалії (стрічку, посвідчення, нагрудний знак) вручать родині загиблого.
Іван Хрупчик був розвідником у 130-му окремому розвідувальному батальйоні й загинув 23 жовтня 2016 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це рішення прийняла на сесії Любешівська районна рада, – пише Район.Любешів.
Відповідні документи та регалії (стрічку, посвідчення, нагрудний знак) вручать родині загиблого.
Іван Хрупчик був розвідником у 130-му окремому розвідувальному батальйоні й загинув 23 жовтня 2016 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання
Сьогодні, 16:40
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
Сьогодні, 14:58
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Медіа