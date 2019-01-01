вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання

Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання
Івану Хрупчику, мешканцю села Судче, який загинув в АТО, присвоїли посмертно звання «Почесний громадянин Любешівського району».

Це рішення прийняла на сесії Любешівська районна рада, – пише Район.Любешів.

Відповідні документи та регалії (стрічку, посвідчення, нагрудний знак) вручать родині загиблого.

Іван Хрупчик був розвідником у 130-му окремому розвідувальному батальйоні й загинув 23 жовтня 2016 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, почесне звання, АТО, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання
Сьогодні, 16:40
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
Сьогодні, 14:58
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
12 грудень, 19:36
Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО
12 грудень, 17:47
Його повезли ховати, а дружину – в пологовий: історія родини загиблого атовця з Волині Його повезли ховати, а дружину – в пологовий: історія родини загиблого атовця з Волині
06 липень, 12:28
Граната влучила туди, де пів години тому лежала його голова: історія ветерана АТО, який вирішив стати капеланом Граната влучила туди, де пів години тому лежала його голова: історія ветерана АТО, який вирішив стати капеланом
30 червень, 17:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання
Сьогодні, 16:40
 0
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав хіт «White Christmas». ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
 0
У літаку до Ніцци лучанин познайомився із Майком Тайсоном. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
Сьогодні, 14:58
 0
Мешканець села Сокіл прийняв чернечий постриг, аби служити у Свято-Успенському монастирі. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8