Розвіднику з Любешівщини посмертно присвоїли почесне звання

Івану Хрупчику, мешканцю села Судче, який загинув в АТО, присвоїли посмертно звання «Почесний громадянин Любешівського району».



Це рішення прийняла на сесії Любешівська районна рада, – пише



Відповідні документи та регалії (стрічку, посвідчення, нагрудний знак) вручать родині загиблого.



Іван Хрупчик був розвідником у 130-му окремому розвідувальному батальйоні й загинув 23 жовтня 2016 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , мешканцю села Судче, який загинув в АТО, присвоїли посмертно звання «Почесний громадянин Любешівського району».Це рішення прийняла на сесії Любешівська районна рада, – пише Район.Любешів Відповідні документи та регалії (стрічку, посвідчення, нагрудний знак) вручать родині загиблого.Іван Хрупчик був розвідником у 130-му окремому розвідувальному батальйоні й загинув 23 жовтня 2016 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію