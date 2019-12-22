У Києві влаштували масштабний музичний марафон на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета





Стрім із заходу організувала «Україна молода», – пише



Рок-марафон «Білими нитками» на підтримку співака й музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга й волонтера Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь відбувається на Майдані Незалежності в Києві.



«Творча спільнота України - музиканти, митці, громадські діячі - обурені цією ситуацією. Ми не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Шеремета. Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення - замало, а наявні - не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!» - йдеться в описі події у Facebook.



У марафоні беруть участь близько 20 українских виконавців та спікери (волонтери, військові, адвокати та родичі ув'язнених), зокрема: «Мотор'ролла», «Фіолет», «Мандри», Сергій Танчинець («Без Обмежень»), Karna, Vlasna, «Нумер 482», TaRuta, «Пирятин», Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Іван Леньо та Володимир Шерстюк (Kozak System), «Брати Станіслава», Олекса Бик, Алекс Клец, Юрій Сусло, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Зенін, Анна Заклецька, Геннадій Попенко, Анатолій Вексклярський, GrozovSka, Олександр Піпа.



Захід триватиме до 22:00.







Нагадаємо, журналіст



12 грудня 2019 року Національна поліція затримала і за згодою Генеральної прокуратури України оголосила підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.



За результатами проведених експертиз відеозапис із камер спостереження та відстеження телефонів слідство припустило, що вибухівку закладала Юлія Кузьменко (волонтерка на прізвисько Лиса, працює дитячим хірургом в ОХМАТДИТі), разом з нею був Андрій Антоненко (ветеран ООС, музикант Ріффмастер), а Яна Дугарь (контрактниця Збройних сил України) фотографувала місце розташування камер на мобільний телефон поруч із місцем злочину незадовго до вбивства Павла Шеремета.



13 грудня суд обрав запобіжний захід підозрюваній Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту. Юлію Кузьменко а Андрія Антоненка заарештували на 2 місяці.



16 грудня 2019 року проект «Слідство.Інфо», який отримав від джерел текст експертизи, повідомив, що її результати є суперечливими та неоднозначними. Зокрема, четверо експертів, серед яких іноземець, підписали висновки, які «суперечать один одному». У поліції, своєю чергою, відкинули звинувачення щодо суперечливості результатів експертиз.



17 грудня 2019 року поліція надала стороні захисту матеріали слідства в справі Шеремета. Проте Владислав Добош, адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко, незадоволений обсягом наданої інформації. Він буде подавати повторне клопотання про ознайомлення з матеріалами справи і вимагатиме ці докази через суд.



Того ж дня в Міністерстві внутрішніх справ заступник голови відомства Антон Геращенко провів зустріч із активістами, журналістами та блогерами щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.



Захисники Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко 18 грудня 2019 року подали апеляції на рішення Печерського районного суду Києва про арешт.



На допит у справі Шеремета також викликали ведучого NewsOne Андрія Павловського.



Джерело фото –

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