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Ковельчан запрошують на різдвяний ярмарок

Ковельчан запрошують на різдвяний ярмарок
Напередодні новорічних свят у Ковелі планують провести ярмарок на центральній площі міста.

Про це пишуть на сайті Ковельської міськради.

Передсвяткові торги відбудуться у суботу, 28 грудня, з 9-ї до 15 години.

Ковельчани традиційно зможуть зробити необхідні покупки до новорічного та різдвяного столу. Торгуватимуть овочами та фруктами, м'ясною та молочною продукцією, медом, солодощами та іншими харчами. Крім того, планується продаж новорічно-різдвяної атрибутики, сувенірних та подарункових виробів.

Участь у ярмарку візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідніх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.

Додамо, що на час проведення ярмарку буде обмежений рух транспорту на вул. Незалежності (від вул. Міцкевича до вул. Олени Пчілки).

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Теги: ковель, ярмарок, новий рік
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