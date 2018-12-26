Ковельчан запрошують на різдвяний ярмарок





Про це



Передсвяткові торги відбудуться у суботу, 28 грудня, з 9-ї до 15 години.



Ковельчани традиційно зможуть зробити необхідні покупки до новорічного та різдвяного столу. Торгуватимуть овочами та фруктами, м'ясною та молочною продукцією, медом, солодощами та іншими харчами. Крім того, планується продаж новорічно-різдвяної атрибутики, сувенірних та подарункових виробів.



Участь у ярмарку візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідніх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.



Додамо, що на час проведення ярмарку буде обмежений рух транспорту на вул. Незалежності (від вул. Міцкевича до вул. Олени Пчілки).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні новорічних свят у Ковелі планують провести ярмарок на центральній площі міста.Про це пишуть на сайті Ковельської міськради.Передсвяткові торги відбудуться у суботу, 28 грудня, з 9-ї до 15 години.Ковельчани традиційно зможуть зробити необхідні покупки до новорічного та різдвяного столу. Торгуватимуть овочами та фруктами, м'ясною та молочною продукцією, медом, солодощами та іншими харчами. Крім того, планується продаж новорічно-різдвяної атрибутики, сувенірних та подарункових виробів.Участь у ярмарку візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідніх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.Додамо, що на час проведення ярмарку буде обмежений рух транспорту на вул. Незалежності (від вул. Міцкевича до вул. Олени Пчілки).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію