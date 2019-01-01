вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засудили волинянина, який вкрав автозапчастини з підприємства

Засудили волинянина, який вкрав автозапчастини з підприємства
На Волині з приватного підприємства раніше судимий чоловік викрав автомобільних запчастин на 150 тисяч гривень. За цей злочин він проведе за ґратами три роки.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що раніше судимий чоловік з 14 по 15 червня цього року викрав з території приватного підприємства бувші у використанні автомобільні запчастини на суму 86 тисяч 746 гривень.

Також через тиждень він здійснив ще один злочин, викравши з приватного підприємства «Автомаяк» автозапчастини на суму 64 тисячі 244 гривні. Відтак, загальна сума збитків становила 151 тисячу гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, просив суворо не карати.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: запчастини, авто, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Засудили волинянина, який вкрав автозапчастини з підприємства
Сьогодні, 08:12
Як у луцькому зоопарку розважали малечу та частували смаколиками. ФОТО
Сьогодні, 07:13
В Україні хочуть створити Фонд національного багатства
Сьогодні, 06:23
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 05:18
Які продукти не можна вживати на вечерю
Сьогодні, 04:11
Схожі новини
У лучанина вкрали авто, погрожуючи іграшковим пістолетом У лучанина вкрали авто, погрожуючи іграшковим пістолетом
22 листопад, 06:16
Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
19 грудень, 15:17
Волинянин, який крав могильні плити, уникнув арешту майна Волинянин, який крав могильні плити, уникнув арешту майна
17 грудень, 21:42
Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь
15 грудень, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Засудили волинянина, який вкрав автозапчастини з підприємства
Сьогодні, 08:12
 0
Як у луцькому зоопарку розважали малечу та частували смаколиками. ФОТО
Сьогодні, 07:13
 0
В Україні хочуть створити Фонд національного багатства
Сьогодні, 06:23
 0
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 05:18
 0
Які продукти не можна вживати на вечерю
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8