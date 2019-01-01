Засудили волинянина, який вкрав автозапчастини з підприємства
Сьогодні, 08:12
На Волині з приватного підприємства раніше судимий чоловік викрав автомобільних запчастин на 150 тисяч гривень. За цей злочин він проведе за ґратами три роки.
Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що раніше судимий чоловік з 14 по 15 червня цього року викрав з території приватного підприємства бувші у використанні автомобільні запчастини на суму 86 тисяч 746 гривень.
Також через тиждень він здійснив ще один злочин, викравши з приватного підприємства «Автомаяк» автозапчастини на суму 64 тисячі 244 гривні. Відтак, загальна сума збитків становила 151 тисячу гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, просив суворо не карати.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що раніше судимий чоловік з 14 по 15 червня цього року викрав з території приватного підприємства бувші у використанні автомобільні запчастини на суму 86 тисяч 746 гривень.
Також через тиждень він здійснив ще один злочин, викравши з приватного підприємства «Автомаяк» автозапчастини на суму 64 тисячі 244 гривні. Відтак, загальна сума збитків становила 151 тисячу гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, просив суворо не карати.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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