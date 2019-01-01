Польський фотограф показав сторічні світлини Світязю
Сьогодні, 22:21
Світлини озера Світязь відомого польського фотографа Болеслава Данейко опублікували у соцмережі.
Фото, датовані 1911 роком, - пишуть Хроніки Любарта.
На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.
Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.
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Фото, датовані 1911 роком, - пишуть Хроніки Любарта.
На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.
Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.
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