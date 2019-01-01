Польський фотограф показав сторічні світлини Світязю





Фото, датовані 1911 роком, -



На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.



Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світлини озера Світязь відомого польського фотографа Болеслава Данейко опублікували у соцмережі.Фото, датовані 1911 роком, - пишуть Хроніки Любарта.На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.

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