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Польський фотограф показав сторічні світлини Світязю

Польський фотограф показав сторічні світлини Світязю
Світлини озера Світязь відомого польського фотографа Болеслава Данейко опублікували у соцмережі.

Фото, датовані 1911 роком, - пишуть Хроніки Любарта.

На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.

Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.


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Теги: світязь, озеро ретрофото
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