На волинських кордонах — «святкові» черги





Про це повідомив голова Держмитної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, додавши фото і відео з пунктів пропуску, -



"На кордоні традиційні вже новорічні черги з Польщі. Вибачте за існуючий стан речей, з нового року по затвердженому плану починаємо реконструкцію і добудову 12 пунктів пропуску на кордоні. Ну, а поки стараємось зробити все, що можемо, із існуючою пропускною спроможністю, перекинули максимум людей з виїзду на в‘їзд. Але випустити з нашого боку більше авто, аніж пропустили поляки, ми фізично не здатні. Для розуміння — от фото/відео зі Смільниці онлайн — на нашій стороні є вільне місце! Зі сторони поляків стоїть черга (кадр з їх камери спостереження перед їх шлагбаумом на в‘їзд), там ще й купа людей на такс-фрі йде...",- написав Нефьодов.



З його слів, додає специфіки й процедура оформлення авто, які належать українцям, що живуть за кордоном — вони оформлюють письмове зобов‘язання про вивезення авто, а це довше, аніж пропустити туриста.



"Наступного року подумаємо, як електронізувати цей процес. Для прикладу, на Закарпатті минулого року оформлялось біля 100 таких авто за добу, зараз 1400", — написав він.



Голова Держмитної служби також навів наступну статистику пропуску на в’їзд з Польщі за минулу ніч:

— Рава-Руська — 131 вантажівка, 682 легкові, 32 автобуси;

— Краківець — 229 вантажівок, 1460 легкових, 103 автобуси;

— Мостиська — 210 вантажівок, 642 легкових, 45 автобусів;

— Угринів — 1245 легкових, 14 автобусів;

— Грушів — 87 вантажівок, 860 легкових;

— Смільниця — 384 легкових;

— Порубне — 124 вантажних, 520 легкових;

— Ягодин — 307 вантажних, 570 легкових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні України та Польщі утворились величезні черги.Про це повідомив голова Держмитної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, додавши фото і відео з пунктів пропуску, - пише УНН."На кордоні традиційні вже новорічні черги з Польщі. Вибачте за існуючий стан речей, з нового року по затвердженому плану починаємо реконструкцію і добудову 12 пунктів пропуску на кордоні. Ну, а поки стараємось зробити все, що можемо, із існуючою пропускною спроможністю, перекинули максимум людей з виїзду на в‘їзд. Але випустити з нашого боку більше авто, аніж пропустили поляки, ми фізично не здатні. Для розуміння — от фото/відео зі Смільниці онлайн — на нашій стороні є вільне місце! Зі сторони поляків стоїть черга (кадр з їх камери спостереження перед їх шлагбаумом на в‘їзд), там ще й купа людей на такс-фрі йде...",- написав Нефьодов.З його слів, додає специфіки й процедура оформлення авто, які належать українцям, що живуть за кордоном — вони оформлюють письмове зобов‘язання про вивезення авто, а це довше, аніж пропустити туриста."Наступного року подумаємо, як електронізувати цей процес. Для прикладу, на Закарпатті минулого року оформлялось біля 100 таких авто за добу, зараз 1400", — написав він.Голова Держмитної служби також навів наступну статистику пропуску на в’їзд з Польщі за минулу ніч:— Рава-Руська — 131 вантажівка, 682 легкові, 32 автобуси;— Краківець — 229 вантажівок, 1460 легкових, 103 автобуси;— Мостиська — 210 вантажівок, 642 легкових, 45 автобусів;— Угринів — 1245 легкових, 14 автобусів;— Грушів — 87 вантажівок, 860 легкових;— Смільниця — 384 легкових;— Порубне — 124 вантажних, 520 легкових;— Ягодин — 307 вантажних, 570 легкових.

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