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23 грудня на Волині: гортаючи календар

23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує український поет, прозаїк, літературний критик, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Василь Слапчук (на фото).

Письменник народився 23 грудня 1961 року у селі Новий Зборишів Горохівського району на Волині.

День народження цього дня у ще одного волинського письменника - Івана Чернецького.

Особисте свято 23 грудня відзначають ще дві волинянки: директор луцької гімназії № 14 Марія Кардаш та директор Турійської дитячої музичної школи Ольга Приступа.

За православним календарем, 23 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Ангеліна та Іван.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У світі щорічно 23 грудня відзначається Всесвітній день сноуборду.

23 грудня 1939 року був створений Рожищенський район.

23 грудня 2010 року у Луцьку відкрили меморіальну дошку Полікарпу Шафеті.

Цього дня у 2011 році ВолиньPost писав про 500-кілограмову авіаційну бомбу, яку викопали в селі Седлище Старовижівського району. Поки сапери обласного МНС розміновували смертоносну знахідку, громада села молилася в церкві.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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