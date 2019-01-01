На Волині завершилося голосування в об’єднаних територіальних громадах
Сьогодні, 21:42
У неділю, 22 грудня, о 20 годині всі 19 виборчих дільниць на території Волинської області завершили роботу.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області © Офіційний сайт Національної поліції.
Порушень публічної безпеки та правопорядку не зафіксовано. У день голосування органи поліції у Волинській області не зареєстрували жодного повідомлення, пов’язаного з порушеннями виборчого законодавства.
Дільничні виборчі комісії проводять підрахунок голосів. Поліцейські забезпечують правопорядок та публічну безпеку громадян, здійснюють охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій.
Нагадаємо, що сьогодні на території області проводять перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також проходять довибори депутатів у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів та Турійській громаді.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області © Офіційний сайт Національної поліції.
Порушень публічної безпеки та правопорядку не зафіксовано. У день голосування органи поліції у Волинській області не зареєстрували жодного повідомлення, пов’язаного з порушеннями виборчого законодавства.
Дільничні виборчі комісії проводять підрахунок голосів. Поліцейські забезпечують правопорядок та публічну безпеку громадян, здійснюють охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій.
Нагадаємо, що сьогодні на території області проводять перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також проходять довибори депутатів у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів та Турійській громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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