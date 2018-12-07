Як у луцькому зоопарку розважали малечу та частували смаколиками. ФОТО





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Традиційне свято, яке є своєрідним завершенням сезону, відбувається в луцькому зоопарку вже вп'яте. Директорка підприємства Людмила Денисенко розповідає, що цьогоріч вперше вагалася, чи варто проводити захід. Однак, враховуючи, що Святий Миколай є покровителем Луцька, все ж вирішили подарувати гарний настрій та розважити діток.



Забава розпочалася із вітальних слів ведучих — веселих ельфів Холлі, Спрайта і Беррі, які познайомилися з дітьми. Після цього вони, разом із Янголятком, влаштували різні забавлянки: водили хороводи, бігали наввипередки, прикрашали «ялинки».



Кульмінацією дійства стала поява Святого Миколая. Головний гість привітав усіх із прийдешніми святами та вислухав побажання дітей. А ще роздав їм новорічні подарунки, які власноруч шила екскурсовод Тетяна Шкірпан. Вона розповідає, що в кожну намагалася вкласти частинку тепла своєї душі. Тож можна сміливо говорити — таких іграшок більше немає ні в кого. Додамо, що кожне свято у зоопарку реалізується силами його працівників. Мабуть ще й тому заходи виходять такими щирими.



Закінчилося свято традиційним частуванням. Адже працівники зоопарку відомі не лише дбайливим ставленням до звірят, але й гостинністю та вмінням готувати духмяний трав'яний чай та куліш.



Директорка зоопарку Людмила Денисенко поділилася планами на 2020 рік. Зокрема, продовжиться соціальний проєкт підприємства — безкоштовний вхід для пенсіонерів щопонеділка (триватиме до 1 березня). Заплановано проведення на весну нового дійства — зустріч перелітних птахів та традиційних, які так люблять відвідувачі. Розвиватиметься і насичення простору інформаційними матеріалами — стендами, плакатами, брошурами. Не обійдеться, звичайно, і без поповнення мешканців зоопарку новими тваринами.



Ми попросили Людмилу Денисенко привітати читачів ІА Волинські Новини з прийдешніми святами. «Зважаючи на те, що Свято Миколая — це завжди очікування неймовірного, хочу побажати, щоб усі вірили у чудеса, сподівалися на них і вони завжди збувалися. А ще — ніколи не переставайте мріяти, адже людина коли мріє — живе!».



Фото: Олександра ДУРМАНЕНКО













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 грудня, діти та дорослі зустріли у зоопарку незвичайного гостя. До них із подарунками завітав сам Святий Миколай. І хоч природа не надто щедра на сніг — було весело.Про це пише ІА Волинські новини.Традиційне свято, яке є своєрідним завершенням сезону, відбувається в луцькому зоопарку вже вп'яте. Директорка підприємства Людмила Денисенко розповідає, що цьогоріч вперше вагалася, чи варто проводити захід. Однак, враховуючи, що Святий Миколай є покровителем Луцька, все ж вирішили подарувати гарний настрій та розважити діток.Забава розпочалася із вітальних слів ведучих — веселих ельфів Холлі, Спрайта і Беррі, які познайомилися з дітьми. Після цього вони, разом із Янголятком, влаштували різні забавлянки: водили хороводи, бігали наввипередки, прикрашали «ялинки».Кульмінацією дійства стала поява Святого Миколая. Головний гість привітав усіх із прийдешніми святами та вислухав побажання дітей. А ще роздав їм новорічні подарунки, які власноруч шила екскурсовод Тетяна Шкірпан. Вона розповідає, що в кожну намагалася вкласти частинку тепла своєї душі. Тож можна сміливо говорити — таких іграшок більше немає ні в кого. Додамо, що кожне свято у зоопарку реалізується силами його працівників. Мабуть ще й тому заходи виходять такими щирими.Закінчилося свято традиційним частуванням. Адже працівники зоопарку відомі не лише дбайливим ставленням до звірят, але й гостинністю та вмінням готувати духмяний трав'яний чай та куліш.Директорка зоопарку Людмила Денисенко поділилася планами на 2020 рік. Зокрема, продовжиться соціальний проєкт підприємства — безкоштовний вхід для пенсіонерів щопонеділка (триватиме до 1 березня). Заплановано проведення на весну нового дійства — зустріч перелітних птахів та традиційних, які так люблять відвідувачі. Розвиватиметься і насичення простору інформаційними матеріалами — стендами, плакатами, брошурами. Не обійдеться, звичайно, і без поповнення мешканців зоопарку новими тваринами.Ми попросили Людмилу Денисенко привітати читачів ІА Волинські Новини з прийдешніми святами. «Зважаючи на те, що Свято Миколая — це завжди очікування неймовірного, хочу побажати, щоб усі вірили у чудеса, сподівалися на них і вони завжди збувалися. А ще — ніколи не переставайте мріяти, адже людина коли мріє — живе!».

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