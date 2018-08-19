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У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО

У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У центрі Києва в неділю, 22 грудня, прохойшов перший новорічний парад, в якому взяли участь близько сотні костюмованих персонажів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники параду вирушили від парку Шевченка, їх супроводжує оркестр. Колона учасників пройшла повз Театр опери та балету України. Кінцева точка параду – Софійська площа.

За самим дійством уздовж маршруту параду спостерігало кілька сотень людей.

В рамках параду серед учасників відбудеться конкурс на найкращий новорічний костюм. Авторів найяскравіших образів очікують призи та подарунки, головний приз – поїздка на двох у Буковель.



У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО
У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО

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Теги: київ, парад, новий рік
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