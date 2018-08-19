У столиці вперше відбувся новорічний парад. ФОТО





Про це



Учасники параду вирушили від парку Шевченка, їх супроводжує оркестр. Колона учасників пройшла повз Театр опери та балету України. Кінцева точка параду – Софійська площа.



За самим дійством уздовж маршруту параду спостерігало кілька сотень людей.



В рамках параду серед учасників відбудеться конкурс на найкращий новорічний костюм. Авторів найяскравіших образів очікують призи та подарунки, головний приз – поїздка на двох у Буковель.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва в неділю, 22 грудня, прохойшов перший новорічний парад, в якому взяли участь близько сотні костюмованих персонажів.Про це повідомляє Укрінформ.Учасники параду вирушили від парку Шевченка, їх супроводжує оркестр. Колона учасників пройшла повз Театр опери та балету України. Кінцева точка параду – Софійська площа.За самим дійством уздовж маршруту параду спостерігало кілька сотень людей.В рамках параду серед учасників відбудеться конкурс на найкращий новорічний костюм. Авторів найяскравіших образів очікують призи та подарунки, головний приз – поїздка на двох у Буковель.

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