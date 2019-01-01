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У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО

У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
85 років з часу заснування відсвяткувала ковельська школа №2.

Про це інформує Ковельська міська рада.

До свята учні й учителі підготувалися заздалегідь. У залі, де проходили урочистості, з'явилися кольорові плакати з найкращими побажаннями, гарно прикрасили й сцену. На 85-річчя завітало багато гостей — випускники, вчителі, ветерани.

Першим до присутніх з вітальним словом звернувся директор закладу Ігор Ткачук. Він зробив короткий екскурс в історію школи, згадав веселі ситуації сьогодення, подякував за плідну працю вчителям, які діляться не лише знаннями зі своїми вихованцями, а віддають їм серце, душу та здоров'я.

З нагоди ювілею заступник міського голови Ігор Прокопів оголосив колективу Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, творчу ініціативність, високі здобутки у навчально-виховному процесі, становленні й розвитку сучасного освітнього закладу. Також від міської влади у подарунок школа отримала радіосистему (мікрофони з базою).

Окрім поздоровлень, на гостей чекали концертні номери. На сцені виступали учні різного віку з поетичними віншуваннями. Родзинкою програми стали виступи фольклорного гурту «Дивина» та джурівців-соколят під керівництвом Сергія Дружиновича.

У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО

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Теги: ковель, школа, ювілей
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