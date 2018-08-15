В Україні хочуть створити Фонд національного багатства
Сьогодні, 06:23
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до 2020 року створить Фонд державного багатства.
Про це заявив глава відомства Тимофій Милованов,- інформує УНН.
За його словами, до Фонду увійдуть державні підприємства, які не будуть приватизовані.
"Фонд буде незалежний від міністерств. Міністерства будуть писати політику власності, тобто, що вони хотіли б, щоб державні підприємства робили. Але не будуть втручатися в управління дивідендами, інвестиційними планами і т. п.", – сказав міністр.
Милованов пояснив, що таким чином Кабмін планує вивести з корупційної складової ті підприємства, які не будуть приватизовані.
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Про це заявив глава відомства Тимофій Милованов,- інформує УНН.
За його словами, до Фонду увійдуть державні підприємства, які не будуть приватизовані.
"Фонд буде незалежний від міністерств. Міністерства будуть писати політику власності, тобто, що вони хотіли б, щоб державні підприємства робили. Але не будуть втручатися в управління дивідендами, інвестиційними планами і т. п.", – сказав міністр.
Милованов пояснив, що таким чином Кабмін планує вивести з корупційної складової ті підприємства, які не будуть приватизовані.
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