В Україні хочуть створити Фонд національного багатства





Про це заявив глава відомства Тимофій Милованов,-



За його словами, до Фонду увійдуть державні підприємства, які не будуть приватизовані.



"Фонд буде незалежний від міністерств. Міністерства будуть писати політику власності, тобто, що вони хотіли б, щоб державні підприємства робили. Але не будуть втручатися в управління дивідендами, інвестиційними планами і т. п.", – сказав міністр.



Милованов пояснив, що таким чином Кабмін планує вивести з корупційної складової ті підприємства, які не будуть приватизовані.

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