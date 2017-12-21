У гіпермаркеті «Там Там» – великі знижки на новорічні прикраси*
Сьогодні, 08:47
З 20 до 31 грудня в гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» діє знижка -50% на новорічні прикраси, які допоможуть підготувати вашу оселю до прийдешніх свят та створити затишну атмосферу.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зауважують, що знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.
Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зауважують, що знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.
Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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