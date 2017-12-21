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У гіпермаркеті «Там Там» – великі знижки на новорічні прикраси*

У гіпермаркеті «Там Там» – великі знижки на новорічні прикраси*
З 20 до 31 грудня в гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» діє знижка -50% на новорічні прикраси, які допоможуть підготувати вашу оселю до прийдешніх свят та створити затишну атмосферу.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Зауважують, що знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.

Кількість товару обмежена.

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Теги: «Там Там», новорічні прикраси, знижки
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