У гіпермаркеті «Там Там» – великі знижки на новорічні прикраси*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Зауважують, що знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.



Кількість товару обмежена.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 20 до 31 грудня в гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» діє знижка -50% на новорічні прикраси, які допоможуть підготувати вашу оселю до прийдешніх свят та створити затишну атмосферу.Про це повідомляє пресслужба закладу.Зауважують, що знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.Кількість товару обмежена.

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