Серед Львова перекинулася автівка на волинських номерах, а її водій вчинив бійку. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.



Чоловік, яикй кермував автівкою MINI Cooper вчинив аварію - транспортний засіб перекинувся, а сам керманич відзначився неодекватною поведінкою.



На місце події прибула швидка допомога і три автомобілі поліції.



За словами очевидців, сам водій зізнався, що перебуває у нетверезому стані і розпочав бійку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Замарстинівської і Липинського у Львові в ДТП потрапив автомобіль з волинськими номерами.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської радиЧоловік, яикй кермував автівкою MINI Cooper вчинив аварію - транспортний засіб перекинувся, а сам керманич відзначився неодекватною поведінкою.На місце події прибула швидка допомога і три автомобілі поліції.За словами очевидців, сам водій зізнався, що перебуває у нетверезому стані і розпочав бійку.

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