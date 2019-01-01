Серед Львова перекинулася автівка на волинських номерах, а її водій вчинив бійку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:58
На перехресті вулиць Замарстинівської і Липинського у Львові в ДТП потрапив автомобіль з волинськими номерами.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Чоловік, яикй кермував автівкою MINI Cooper вчинив аварію - транспортний засіб перекинувся, а сам керманич відзначився неодекватною поведінкою.
На місце події прибула швидка допомога і три автомобілі поліції.
За словами очевидців, сам водій зізнався, що перебуває у нетверезому стані і розпочав бійку.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Чоловік, яикй кермував автівкою MINI Cooper вчинив аварію - транспортний засіб перекинувся, а сам керманич відзначився неодекватною поведінкою.
На місце події прибула швидка допомога і три автомобілі поліції.
За словами очевидців, сам водій зізнався, що перебуває у нетверезому стані і розпочав бійку.
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Коментарі 1
Він атошник. Шоу рагулям захотілось?
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