Курс валют у Луцьку на 23 грудня





Євро при купівлі становить – 25,40, продажу – 25,75.



Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.90, продаж – 6.04.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 23,10, а продаж – 23,35.Євро при купівлі становить – 25,40, продажу – 25,75.Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.90, продаж – 6.04.

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