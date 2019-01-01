Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,10, а продаж – 23,35.
Євро при купівлі становить – 25,40, продажу – 25,75.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.90, продаж – 6.04.
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Євро при купівлі становить – 25,40, продажу – 25,75.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.90, продаж – 6.04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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