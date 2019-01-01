23 грудня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і народні прикмети

23 грудня в народі відзначають день Міни Красномовного. В народі вірили, що він зцілює очні хвороби. Хворі зверталися до нього за допомогою, щоб Міна допоміг повернути їм зір. Також за повір'ям, він вчить відрізняти погану людину від хорошої. В давнину люди казали: "Зі святого Міни – з очей полуда".Іменини 23 грудня святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євгеній, Костянтин, - 24 канал.– Сороки літають біля будинку – чекайте хуртовини.– Ясний день віщує швидкий прихід морозів.– Зірки мерехтять – до похолодання.– Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду.– Яскраво сяє Велика Ведмедиця – незабаром буде заметіль.1. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, чим довший сон 23 грудня, тим довше ви проживете.2. Сьогодні варто увесь вечір провести з сім'єю. Прогулянки з друзями відкладіть на інший день.1. Не дозволяйте собі сьогодні лихословити і сваритися.2. Сьогодні не можна позичати гроші, адже за повір'ям, їх не буде увесь наступний рік.