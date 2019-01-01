23 грудня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і народні прикмети
Сьогодні, 09:10
23 грудня в народі відзначають день Міни Красномовного. В народі вірили, що він зцілює очні хвороби. Хворі зверталися до нього за допомогою, щоб Міна допоміг повернути їм зір. Також за повір'ям, він вчить відрізняти погану людину від хорошої. В давнину люди казали: "Зі святого Міни – з очей полуда".
Іменини 23 грудня святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євгеній, Костянтин, - 24 канал.
Народні прикмети на 23 грудня
– Сороки літають біля будинку – чекайте хуртовини.
– Ясний день віщує швидкий прихід морозів.
– Зірки мерехтять – до похолодання.
– Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду.
– Яскраво сяє Велика Ведмедиця – незабаром буде заметіль.
Що можна робити 23 грудня
1. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, чим довший сон 23 грудня, тим довше ви проживете.
2. Сьогодні варто увесь вечір провести з сім'єю. Прогулянки з друзями відкладіть на інший день.
Що не можна робити 23 грудня
1. Не дозволяйте собі сьогодні лихословити і сваритися.
2. Сьогодні не можна позичати гроші, адже за повір'ям, їх не буде увесь наступний рік.
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Іменини 23 грудня святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євгеній, Костянтин, - 24 канал.
Народні прикмети на 23 грудня
– Сороки літають біля будинку – чекайте хуртовини.
– Ясний день віщує швидкий прихід морозів.
– Зірки мерехтять – до похолодання.
– Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду.
– Яскраво сяє Велика Ведмедиця – незабаром буде заметіль.
Що можна робити 23 грудня
1. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, чим довший сон 23 грудня, тим довше ви проживете.
2. Сьогодні варто увесь вечір провести з сім'єю. Прогулянки з друзями відкладіть на інший день.
Що не можна робити 23 грудня
1. Не дозволяйте собі сьогодні лихословити і сваритися.
2. Сьогодні не можна позичати гроші, адже за повір'ям, їх не буде увесь наступний рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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