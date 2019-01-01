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23 грудня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і народні прикмети

23 грудня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і народні прикмети
23 грудня в народі відзначають день Міни Красномовного. В народі вірили, що він зцілює очні хвороби. Хворі зверталися до нього за допомогою, щоб Міна допоміг повернути їм зір. Також за повір'ям, він вчить відрізняти погану людину від хорошої. В давнину люди казали: "Зі святого Міни – з очей полуда".

Іменини 23 грудня святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євгеній, Костянтин, - 24 канал.

Народні прикмети на 23 грудня

– Сороки літають біля будинку – чекайте хуртовини.

– Ясний день віщує швидкий прихід морозів.

– Зірки мерехтять – до похолодання.

– Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду.

– Яскраво сяє Велика Ведмедиця – незабаром буде заметіль.

Що можна робити 23 грудня

1. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, чим довший сон 23 грудня, тим довше ви проживете.

2. Сьогодні варто увесь вечір провести з сім'єю. Прогулянки з друзями відкладіть на інший день.

Що не можна робити 23 грудня

1. Не дозволяйте собі сьогодні лихословити і сваритися.

2. Сьогодні не можна позичати гроші, адже за повір'ям, їх не буде увесь наступний рік.


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Теги: грудень, прикмети, свято
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