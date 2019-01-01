На Волині судили горе-матір, через яку померло немовля

У Ківерцівському суді розглядали справу щодо жительки району, з вини якої померла дитина.Слухання справи відбулось 18 грудня. Про це йдеться у вироку суду, - пише Район.Ківерці.Зазначається, що підсудна не здійснила належного догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді її смерті.Так, 28 квітня в період часу з 04:00 до 05:30, перебуваючи в приміщенні кімнати кухні домогосподарства, за місцем свого проживання, мати вживала горілку, близько 350 грам. Після вживання алкоголю, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка близько 07:15 в житловій кімнаті поклала дочку на ліжко біля себе та почала годувати грудним молоком, під час чого заснула.Під час сну та годування дитини її отвори рота та носа були закриті предметами постелі та тілом матері, що призвело до механічної асфіксії, від якої, згідно висновку судово-медичної експертизи, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті малолітньої дитини.Своїми діями підсудна вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 166 КК України – злісне невиконання матір`ю встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.«Допитана в ході судового слідства обвинувачена свою вину у скоєнні кримінального правопорушення визнала повністю. Вона розповіла, що перебувала в приміщенні кухні за місцем свого проживання, де проживала з чоловіком та новонародженою донькою. В той час вона вжила близько 350 грам горілки. Після чого пішла спати в іншу кімнату, де проспала кілька годин, та прокинувшись почала годувати грудним молоком свою дочку і знову, під час годування, заснула», – йдеться у матеріалах справи.Через невеликий проміжок часу вона прокинулась та побачила, що дитина лежить незворушно, і з її рота виливається грудне молоко, вона злякалась, оскільки одразу запідозрила, що дитина знаходиться без ознак життя, заходи зі штучного дихання результатів не дали. В подальшому вони викликали працівників поліції і лікарів, які констатували смерть немовляти. В скоєному жінка щиро розкаялася та просила суворо не карати.Потерпіла у справі суду розповіла, що обвинувачена їй приходиться колишньою невісткою, оскільки вони з її сином розлучились. Про смерть внучки бабуся дізналась 28 квітня близько 10-11 години, коли їй подзвонила колишня сваха та повідомила про смерть внучки.Коли вона приїхала до місця проживання свого сина з невісткою, то побачила в приміщенні будинку працівників поліції, медичних працівників, немовля вже було без ознак життя, про обставини трагедії дізналась вже на місці. Колишню невістку знає з позитивної сторони, ніколи не чула, щоб вона зловживала алкогольними напоями. Просить суд суворо не карати підсудну.Відповідно до висновку експерта Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Управління охорони здоров'я Волинської ОДА, смерть дитини настала від механічної асфіксії, внаслідок закриття отворів рота і носа предметами постілі, можливо тілом матері. Згідно акту судово-токсикологічного дослідження, в крові дитини виявили етиловий спирт в концентрації 4,9 проміле, а при гістологічному дослідженні – ознаки алкогольної інтоксикації, що викликали у дитини повне зниження захисних рефлексів, що в цьому випадку суттєво сприяло настанню смерті.«Концентрація етилового спирту в крові 4,9 проміле призводить до тяжкого отруєння алкоголем і може викликати смерть як дорослої людини, так і дитини в будь-якому віці. У зв'язку з тим, що у дітей віком до одного року ферментативні системи організму недосконалі, розщеплення спиртів не відбувається, тому смерть грудної дитини може наступати при вище описаних концентраціях», – зазначив експерт.Суд засудив визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.На підставі ст. 75, 76 КК України підсудну звільнили від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки, а саме: повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.