Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих, поранені та зниклі
Сьогодні, 09:29
Під час пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті загинуло чотири людини, ще троє доставлені до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба луганських надзвичайників.
Інформують, що 22 грудня о 20:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у психоневрологічному диспансері села Будковка Старобільського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на площі біля 100 м.кв. На місці рятувальники виявили тіла 4-х загиблих осіб, 3 особи постраждало. Наразі поліція розшукує 4-х осіб, місцезнаходження яких невідоме.
Пожежу локалізували о 21:32 та ліквідовали о 22:55.
До ліквідації залучили 31 вогнеборця та 6 одиниць техніки.
Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
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Про це повідомляє пресслужба луганських надзвичайників.
Інформують, що 22 грудня о 20:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у психоневрологічному диспансері села Будковка Старобільського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на площі біля 100 м.кв. На місці рятувальники виявили тіла 4-х загиблих осіб, 3 особи постраждало. Наразі поліція розшукує 4-х осіб, місцезнаходження яких невідоме.
Пожежу локалізували о 21:32 та ліквідовали о 22:55.
До ліквідації залучили 31 вогнеборця та 6 одиниць техніки.
Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
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