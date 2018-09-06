Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих, поранені та зниклі

Під час пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті загинуло чотири людини, ще троє доставлені до лікарні.Про це повідомляє пресслужба луганських надзвичайників.Інформують, що 22 грудня о 20:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у психоневрологічному диспансері села Будковка Старобільського району.Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на площі біля 100 м.кв. На місці рятувальники виявили тіла 4-х загиблих осіб, 3 особи постраждало. Наразі поліція розшукує 4-х осіб, місцезнаходження яких невідоме.Пожежу локалізували о 21:32 та ліквідовали о 22:55.До ліквідації залучили 31 вогнеборця та 6 одиниць техніки.Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.