На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина





Автопригода трапилась приблизно о 20 годині вечора, - пише сайт



За попередніми даними, на місці зіткнення загинула одна людина, яка була в машині. Втім, ці дані ще уточнюються. Про це повідомили в Ковельському міськрайвідділі УДСНС України у Волинській області.



Зі слів рятувальників, які теж виїжджали туди, автомобіль "вискочив" на зустріч підводі і не зміг оминути лобового зіткнення. На місці ДТП працювала поліція.





-

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель поблизу села Волошки Ковельського району автомобіль ВАЗ-2105 зіштовхнувся з гужовою підводою.Автопригода трапилась приблизно о 20 годині вечора, - пише сайт ПроКовель За попередніми даними, на місці зіткнення загинула одна людина, яка була в машині. Втім, ці дані ще уточнюються. Про це повідомили в Ковельському міськрайвідділі УДСНС України у Волинській області.Зі слів рятувальників, які теж виїжджали туди, автомобіль "вискочив" на зустріч підводі і не зміг оминути лобового зіткнення. На місці ДТП працювала поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію