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На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина

На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина
На трасі Луцьк-Ковель поблизу села Волошки Ковельського району автомобіль ВАЗ-2105 зіштовхнувся з гужовою підводою.

Автопригода трапилась приблизно о 20 годині вечора, - пише сайт ПроКовель.

За попередніми даними, на місці зіткнення загинула одна людина, яка була в машині. Втім, ці дані ще уточнюються. Про це повідомили в Ковельському міськрайвідділі УДСНС України у Волинській області.

Зі слів рятувальників, які теж виїжджали туди, автомобіль "вискочив" на зустріч підводі і не зміг оминути лобового зіткнення. На місці ДТП працювала поліція.


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Теги: аварія, Ковельський район, смерть
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