Хто нагодує планету: у Мілані пройшов міжнародний форум з продовольства*





Вперше фестиваль провели в жовтні 2008 року. Тоді головною проблемою, яка хвилювала учасників, була продовольча криза, що перегукувалася з фінансовою. За десять років на форумі обговорювалися питання іншого характеру. Підприємці та експерти галузі шукали формулу успішного ведення бізнесу, при якій кількість відходів і негативного впливу на навколишнє середовище зводиться до мінімуму.



Учасники та організатори фестивалю



Організацією та проведенням щорічного міжнародного форуму займається приватний некомерційний фонд BCFN при італійському харчовому концерні Barilla. Фонд сприяє відкритому діалогу між наукою, політикою, бізнесом і суспільством, щоб підняти важливі теми, що стосуються «здоров’я» планети, харчових продуктів та трьох так званих «парадоксів». Парадокс, на думку BCFN, полягає в наявності харчових відходів на тлі голоду (майже 1/3 всього виробництва), використанні зерна в якості корму для тварин або виробництва біопалива замість харчування для людей, а також стрімкого зростання рівня ожиріння в Європі та Америці (2,1 млрд осіб).



У масштабному заході беруть участь молоді спеціалісти та дослідники — представники нового покоління: експерти фонду, Нобелівські лауреати, бізнесмени та політики. Учасники представляють на конференції доповіді, в яких пропонують шляхи вирішення екологічних проблем, пов’язаних із викидом двоокису вуглецю та формуванням парникових газів, а також застосування сучасних технологій. Вчені роблять ставку на невеликі цифрові датчики та літальні апарати —



Від пропозицій до дій



Дослідник фонду Людовіка Принчипато вважає, що від слів час перейти до активної діяльності та перетворення слід починати невідкладно. Саме з цією метою на фестиваль запросили велику кількість професіоналів і вчених, які допоможуть знайти оптимальний сценарій програми дій. На думку Ріккардо Валентині (лауреата Нобелівської премії миру 2007 року), необхідно вплинути на людей, що харчуються в кафе та столових. Дослідник вважає, що споживачам варто переглянути свій щоденний раціон, організувавши харчування так, щоб зменшити викиди парникових газів. Адже третина світового обсягу викидів двоокису вуглецю забезпечує саме харчова галузь.



Ще одна тема, яку з цікавістю обговорили учасники форуму, — впровадження нових технологій до агросектора. Вчені розглядали можливість встановлення в ґрунт спеціальних датчиків, які допоможуть виявити захворювання рослин на ранніх стадіях, оцінити температурний режим і підвищити врожайність. Така технологія, за словами Андреа Ренді, дозволить прицільно обробляти ділянки землі, вибираючи ефективні методики. Оптимізувати збір урожаю та отримати інформацію про шкідників для фермерів здатний також безпілотний літальний апарат. Дрон, оснащений відеокамерами, збере унікальні дані, заощадить час і гроші.



Нові розробки можливо застосовувати вже сьогодні, але для досягнення бажаних результатів необхідні чіткі правила і підтримка країн-членів ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На півночі Італії відбувся десятий міжнародний форум з продовольства. В рамках проекту були обговорені способи зменшення негативного впливу галузі на планету, питання розвитку бізнесу та впровадження інновацій.Вперше фестиваль провели в жовтні 2008 року. Тоді головною проблемою, яка хвилювала учасників, була продовольча криза, що перегукувалася з фінансовою. За десять років на форумі обговорювалися питання іншого характеру. Підприємці та експерти галузі шукали формулу успішного ведення бізнесу, при якій кількість відходів і негативного впливу на навколишнє середовище зводиться до мінімуму.Організацією та проведенням щорічного міжнародного форуму займається приватний некомерційний фонд BCFN при італійському харчовому концерні Barilla. Фонд сприяє відкритому діалогу між наукою, політикою, бізнесом і суспільством, щоб підняти важливі теми, що стосуються «здоров’я» планети, харчових продуктів та трьох так званих «парадоксів». Парадокс, на думку BCFN, полягає в наявності харчових відходів на тлі голоду (майже 1/3 всього виробництва), використанні зерна в якості корму для тварин або виробництва біопалива замість харчування для людей, а також стрімкого зростання рівня ожиріння в Європі та Америці (2,1 млрд осіб).У масштабному заході беруть участь молоді спеціалісти та дослідники — представники нового покоління: експерти фонду, Нобелівські лауреати, бізнесмени та політики. Учасники представляють на конференції доповіді, в яких пропонують шляхи вирішення екологічних проблем, пов’язаних із викидом двоокису вуглецю та формуванням парникових газів, а також застосування сучасних технологій. Вчені роблять ставку на невеликі цифрові датчики та літальні апарати — дрони Дослідник фондувважає, що від слів час перейти до активної діяльності та перетворення слід починати невідкладно. Саме з цією метою на фестиваль запросили велику кількість професіоналів і вчених, які допоможуть знайти оптимальний сценарій програми дій. На думку(лауреата Нобелівської премії миру 2007 року), необхідно вплинути на людей, що харчуються в кафе та столових. Дослідник вважає, що споживачам варто переглянути свій щоденний раціон, організувавши харчування так, щоб зменшити викиди парникових газів. Адже третина світового обсягу викидів двоокису вуглецю забезпечує саме харчова галузь.Ще одна тема, яку з цікавістю обговорили учасники форуму, — впровадження нових технологій до агросектора. Вчені розглядали можливість встановлення в ґрунт спеціальних датчиків, які допоможуть виявити захворювання рослин на ранніх стадіях, оцінити температурний режим і підвищити врожайність. Така технологія, за словами, дозволить прицільно обробляти ділянки землі, вибираючи ефективні методики. Оптимізувати збір урожаю та отримати інформацію про шкідників для фермерів здатний також безпілотний літальний апарат. Дрон, оснащений відеокамерами, збере унікальні дані, заощадить час і гроші.Нові розробки можливо застосовувати вже сьогодні, але для досягнення бажаних результатів необхідні чіткі правила і підтримка країн-членів ЄС.

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