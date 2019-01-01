У західних областях України прогнозують сильні дощі





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



За даними УкрГідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях пройдуть значні дощі. В Карпатах пориви вітру будуть 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с.



А 23-24 грудня в Карпатах буде суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.



Тако за даними УкрГідрометцентру, вранці 23 грудня по всій Україні буде туман, видимість 200-500 м.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 23 грудня, у західних областях України очікують погрішення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України.За даними УкрГідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях пройдуть значні дощі. В Карпатах пориви вітру будуть 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с.А 23-24 грудня в Карпатах буде суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.Тако за даними УкрГідрометцентру, вранці 23 грудня по всій Україні буде туман, видимість 200-500 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію