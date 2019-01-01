У західних областях України прогнозують сильні дощі
Сьогодні, 10:02
У понеділок, 23 грудня, у західних областях України очікують погрішення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За даними УкрГідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях пройдуть значні дощі. В Карпатах пориви вітру будуть 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с.
А 23-24 грудня в Карпатах буде суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.
Тако за даними УкрГідрометцентру, вранці 23 грудня по всій Україні буде туман, видимість 200-500 м.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За даними УкрГідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях пройдуть значні дощі. В Карпатах пориви вітру будуть 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с.
А 23-24 грудня в Карпатах буде суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.
Тако за даними УкрГідрометцентру, вранці 23 грудня по всій Україні буде туман, видимість 200-500 м.
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