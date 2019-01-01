Судили волинянку, яка вкрала у знайомого гроші
Сьогодні, 10:14
Судили жительку Ковельського району, яка обікрала чоловіка.
Судове засідання відбулось 19 грудня. Про це йдеться у вироку Ратнівського райнного суду, - пише Район.Ковель.
Уродженка міста Ковель, 13 грудня 2018 року близько 15 години, перебуваючи в житловому будинку, скориставшись безпорадним станом ратнівчанина, який був у стані алкогольного сп`яніння, таємно викрала з його гаманця 500 гривень та 200 доларів США.
18 листопада 2019 року потерпілий та підозрювана уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанка визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.
Потерпілий та обвинувачена у судовому засіданні підтвердили добровільність укладення угоди, що не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Учасники провадження висловили думку про можливість затвердження угоди про примирення.
Ратнівський районний суд ухвалив затвердити укладену 18 листопада 2019 року угоду про примирення, визнати ковельчанку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.185КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.
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Судове засідання відбулось 19 грудня. Про це йдеться у вироку Ратнівського райнного суду, - пише Район.Ковель.
Уродженка міста Ковель, 13 грудня 2018 року близько 15 години, перебуваючи в житловому будинку, скориставшись безпорадним станом ратнівчанина, який був у стані алкогольного сп`яніння, таємно викрала з його гаманця 500 гривень та 200 доларів США.
18 листопада 2019 року потерпілий та підозрювана уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанка визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.
Потерпілий та обвинувачена у судовому засіданні підтвердили добровільність укладення угоди, що не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Учасники провадження висловили думку про можливість затвердження угоди про примирення.
Ратнівський районний суд ухвалив затвердити укладену 18 листопада 2019 року угоду про примирення, визнати ковельчанку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.185КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.
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