Судили волинянку, яка вкрала у знайомого гроші





Судове засідання відбулось 19 грудня. Про це йдеться у вироку Ратнівського райнного суду, - пише



Уродженка міста Ковель, 13 грудня 2018 року близько 15 години, перебуваючи в житловому будинку, скориставшись безпорадним станом ратнівчанина, який був у стані алкогольного сп`яніння, таємно викрала з його гаманця 500 гривень та 200 доларів США.



18 листопада 2019 року потерпілий та підозрювана уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанка визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.



Потерпілий та обвинувачена у судовому засіданні підтвердили добровільність укладення угоди, що не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.



Учасники провадження висловили думку про можливість затвердження угоди про примирення.



Ратнівський районний суд ухвалив затвердити укладену 18 листопада 2019 року угоду про примирення, визнати ковельчанку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.185КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили жительку Ковельського району, яка обікрала чоловіка.Судове засідання відбулось 19 грудня. Про це йдеться у вироку Ратнівського райнного суду, - пише Район.Ковель. Уродженка міста Ковель, 13 грудня 2018 року близько 15 години, перебуваючи в житловому будинку, скориставшись безпорадним станом ратнівчанина, який був у стані алкогольного сп`яніння, таємно викрала з його гаманця 500 гривень та 200 доларів США.18 листопада 2019 року потерпілий та підозрювана уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанка визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.Потерпілий та обвинувачена у судовому засіданні підтвердили добровільність укладення угоди, що не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.Учасники провадження висловили думку про можливість затвердження угоди про примирення.Ратнівський районний суд ухвалив затвердити укладену 18 листопада 2019 року угоду про примирення, визнати ковельчанку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.185КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

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