У селі на Волині горів житловий будинок





За інформацією, яку надали в Ковельському МРВ УДСНС України у Волинській області, пожежа виникла в одній із кімнат - пише



Пожежа трапилась 22 грудня приблизно о 15 годині дня.



На місце загорання виїжджало кілька пожежних машин. У результаті вогонь пошкодив дерев’яну стіну на площі 2 метри квадратних, знищив покрівлю з шиферу на площі 10 метрів квадратних. Ніхто не постраждав.



Рятувальники причиною виникнення пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу печей і димарів.



А за кілька днів до цього, 18 грудня, опівночі в селищі Голоби через необережне поводження з вогнем власниці житла загорілася шиферна прибудова до господарської цегляної будівлі. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено кілька листів шиферу та заготовлений на зиму торфобрикет.

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