вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині горів житловий будинок

У селі на Волині горів житловий будинок
В селі Мельниця Ковельського району горів житловий цегляний будинок.

За інформацією, яку надали в Ковельському МРВ УДСНС України у Волинській області, пожежа виникла в одній із кімнат - пише ПроКовель.

Пожежа трапилась 22 грудня приблизно о 15 годині дня.

На місце загорання виїжджало кілька пожежних машин. У результаті вогонь пошкодив дерев’яну стіну на площі 2 метри квадратних, знищив покрівлю з шиферу на площі 10 метрів квадратних. Ніхто не постраждав.

Рятувальники причиною виникнення пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу печей і димарів.

А за кілька днів до цього, 18 грудня, опівночі в селищі Голоби через необережне поводження з вогнем власниці житла загорілася шиферна прибудова до господарської цегляної будівлі. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено кілька листів шиферу та заготовлений на зиму торфобрикет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: житловий цегляний будинок, Ковельський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
Сьогодні, 10:44
На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*
Сьогодні, 10:37
У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:25
Судили волинянку, яка вкрала у знайомого гроші
Сьогодні, 10:14
На Волині зникла 18-річна дівчина
Сьогодні, 10:04
Схожі новини
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
Сьогодні, 11:26
На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина
Сьогодні, 09:37
На Волині невідомі зрубали пів тисячі ялинок та сосен На Волині невідомі зрубали пів тисячі ялинок та сосен
21 грудень, 16:43
За відомими схемами: волиняни продовжують втрапляти на шахрайський гачок За відомими схемами: волиняни продовжують втрапляти на шахрайський гачок
11 грудень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 11:09
 0
«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці
Сьогодні, 10:46
 0
Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8