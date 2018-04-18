На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*

25 грудня о 15:00 на арені розваг «GeneratorCity» відбудеться унікальна подія для нашого міста – «Новорічна дискотека на роликах».Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».⠀На дискотеці гостей чекають:- Шалені розваги та спецефекти;- Конкурси з подарунками;- Музика від драйвового діджея;- Запальний ведучий;- Чарівні хороводи навколо святкової ялинки.Також на гостей арени розваг чекає «Марафон з Сантою». Кожен, хто наздожене Санта-Клауса, отримає приємний подарунок.За 30 хвилин до початку «Новорічної дискотеки на роликах» гостей арени розваг будуть дивувати професійні роллери, які покажуть незабутній екстремальний виступ.Переконують, що це подія, яка по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову.Новорічна дискотека на роликах – це свято активного відпочинку для усієї сім'ї напередодні свят.Деталі за телефоном: 067 334 50 86. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 2-й поверх.