На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*
Сьогодні, 10:37
25 грудня о 15:00 на арені розваг «GeneratorCity» відбудеться унікальна подія для нашого міста – «Новорічна дискотека на роликах».
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».
⠀На дискотеці гостей чекають:
- Шалені розваги та спецефекти;
- Конкурси з подарунками;
- Музика від драйвового діджея;
- Запальний ведучий;
- Чарівні хороводи навколо святкової ялинки.
Також на гостей арени розваг чекає «Марафон з Сантою». Кожен, хто наздожене Санта-Клауса, отримає приємний подарунок.
За 30 хвилин до початку «Новорічної дискотеки на роликах» гостей арени розваг будуть дивувати професійні роллери, які покажуть незабутній екстремальний виступ.
⠀
Переконують, що це подія, яка по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову.
⠀
Новорічна дискотека на роликах – це свято активного відпочинку для усієї сім'ї напередодні свят.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 2-й поверх.
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».
⠀На дискотеці гостей чекають:
- Шалені розваги та спецефекти;
- Конкурси з подарунками;
- Музика від драйвового діджея;
- Запальний ведучий;
- Чарівні хороводи навколо святкової ялинки.
Також на гостей арени розваг чекає «Марафон з Сантою». Кожен, хто наздожене Санта-Клауса, отримає приємний подарунок.
За 30 хвилин до початку «Новорічної дискотеки на роликах» гостей арени розваг будуть дивувати професійні роллери, які покажуть незабутній екстремальний виступ.
⠀
Переконують, що це подія, яка по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову.
⠀
Новорічна дискотека на роликах – це свято активного відпочинку для усієї сім'ї напередодні свят.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 2-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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