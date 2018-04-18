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На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*

На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*
25 грудня о 15:00 на арені розваг «GeneratorCity» відбудеться унікальна подія для нашого міста – «Новорічна дискотека на роликах».

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».

⠀На дискотеці гостей чекають:

- Шалені розваги та спецефекти;
- Конкурси з подарунками;
- Музика від драйвового діджея;
- Запальний ведучий;
- Чарівні хороводи навколо святкової ялинки.

Також на гостей арени розваг чекає «Марафон з Сантою». Кожен, хто наздожене Санта-Клауса, отримає приємний подарунок.

За 30 хвилин до початку «Новорічної дискотеки на роликах» гостей арени розваг будуть дивувати професійні роллери, які покажуть незабутній екстремальний виступ.

Переконують, що це подія, яка по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову.

Новорічна дискотека на роликах – це свято активного відпочинку для усієї сім'ї напередодні свят.

Деталі за телефоном: 067 334 50 86. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського, 1, 2-й поверх.

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Теги: «GeneratorCity», дискотека, ролики
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