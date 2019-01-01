вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України

Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
На українсько-польському кордоні утворилися кілометрові черги. Автомобілі скупчилися з польського боку на в’їзд до України: автівки подекуди стоять майже добу, а вантажівки - і до двох діб.

На пункті пропуску Шегині-Медика охочих потрапити до Польщі нема зовсім. А от з польського боку, на в’їзд в Україну стоїть 350 легкових, 470 вантажних автомобілів та 6 автобусів, - пише ТСН.

Ще більша черга на пункті пропуску Краківець-Корчова там 700 легковиків, 530 вантажних і 30 автобусів. Попри такі цифри за ніч черга суттєво зменшилася кажуть прикордонники.

"За останні дні навантаження на пункти пропуску зросли в півтора два рази. Пункт пропуску працюють в посиленому режим. Лише за останню добу через пункт пропуску Шегині пропущено майже 22 тисячі осіб та майже 2,5 тисячі транспортних засобів", - розповідає речниця Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Причина заторів до пунктів пропуску щорічна, так би мовити традиційна - українці, які працюють і навчають у Польщі чи Німеччині масово повертаються додому на свята. За офіційними даними, лише у Польщі працює понад два мільйони українців. 

Черги до усіх пунктів пропуску будуть найвірогідніше ще кілька днів, до Різдва 25 грудня. Натомість після нового року, припускають прикордонники, затори утворяться на виїзді з України, заробітчани і студенти повертатимуться до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пунктах пропуску українсько-полського кордону утворилися кілометрові черги. Люди не можуть в'їхати на територію по кілька діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні
Сьогодні, 11:00
На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці
Сьогодні, 10:46
Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
Сьогодні, 10:44
На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*
Сьогодні, 10:37
У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
На волинських кордонах — «святкові» черги На волинських кордонах — «святкові» черги
22 грудень, 23:23
У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок
20 грудень, 10:16
У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок
17 грудень, 09:39
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
16 грудень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 11:09
 0
«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці
Сьогодні, 10:46
 0
Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8