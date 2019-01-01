Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України





На пункті пропуску Шегині-Медика охочих потрапити до Польщі нема зовсім. А от з польського боку, на в’їзд в Україну стоїть 350 легкових, 470 вантажних автомобілів та 6 автобусів, - пише



Ще більша черга на пункті пропуску Краківець-Корчова там 700 легковиків, 530 вантажних і 30 автобусів. Попри такі цифри за ніч черга суттєво зменшилася кажуть прикордонники.



"За останні дні навантаження на пункти пропуску зросли в півтора два рази. Пункт пропуску працюють в посиленому режим. Лише за останню добу через пункт пропуску Шегині пропущено майже 22 тисячі осіб та майже 2,5 тисячі транспортних засобів", - розповідає речниця Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



Причина заторів до пунктів пропуску щорічна, так би мовити традиційна - українці, які працюють і навчають у Польщі чи Німеччині масово повертаються додому на свята. За офіційними даними, лише у Польщі працює понад два мільйони українців.



Черги до усіх пунктів пропуску будуть найвірогідніше ще кілька днів, до Різдва 25 грудня. Натомість після нового року, припускають прикордонники, затори утворяться на виїзді з України, заробітчани і студенти повертатимуться до Євросоюзу.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пунктах пропуску українсько-полського кордону утворилися кілометрові черги. Люди не можуть в'їхати на територію по кілька діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні утворилися кілометрові черги. Автомобілі скупчилися з польського боку на в’їзд до України: автівки подекуди стоять майже добу, а вантажівки - і до двох діб.На пункті пропуску Шегині-Медика охочих потрапити до Польщі нема зовсім. А от з польського боку, на в’їзд в Україну стоїть 350 легкових, 470 вантажних автомобілів та 6 автобусів, - пише ТСН. Ще більша черга на пункті пропуску Краківець-Корчова там 700 легковиків, 530 вантажних і 30 автобусів. Попри такі цифри за ніч черга суттєво зменшилася кажуть прикордонники."За останні дні навантаження на пункти пропуску зросли в півтора два рази. Пункт пропуску працюють в посиленому режим. Лише за останню добу через пункт пропуску Шегині пропущено майже 22 тисячі осіб та майже 2,5 тисячі транспортних засобів", - розповідає речниця Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.Причина заторів до пунктів пропуску щорічна, так би мовити традиційна - українці, які працюють і навчають у Польщі чи Німеччині масово повертаються додому на свята. За офіційними даними, лише у Польщі працює понад два мільйони українців.Черги до усіх пунктів пропуску будуть найвірогідніше ще кілька днів, до Різдва 25 грудня. Натомість після нового року, припускають прикордонники, затори утворяться на виїзді з України, заробітчани і студенти повертатимуться до Євросоюзу.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пунктах пропуску українсько-полського кордону утворилися кілометрові черги. Люди не можуть в'їхати на територію по кілька діб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію