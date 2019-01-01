На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці
Сьогодні, 10:46
У ніч на понеділок, 23 грудня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про начебто порушення виборчого законодавства на виборчій дільниці Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що по 2 годині ночі невідомий чоловік зателефонував до поліції й повідомив, що на виборчій дільниці в Сошичненській сільській раді члени ДВК вкинули у скриньку для голосування виборчі бюлетені. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці опитали голову та членів ДВК. Інформація про порушення виборчого законодавства не підтвердилася. Поліцейські оперативно встановили, що завідомо неправдивий виклик поліції в стані алкогольного сп’яніння здійснив 61-річний житель села Сошичне цього ж району.
За цим фактом правоохоронці склали на громадянина адміністративний протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті, передбачає накладення на винуватця штрафу.
Нагадаємо, вчора на Волині проводили перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також довибори депутатів у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів та Турійській громаді.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що по 2 годині ночі невідомий чоловік зателефонував до поліції й повідомив, що на виборчій дільниці в Сошичненській сільській раді члени ДВК вкинули у скриньку для голосування виборчі бюлетені. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці опитали голову та членів ДВК. Інформація про порушення виборчого законодавства не підтвердилася. Поліцейські оперативно встановили, що завідомо неправдивий виклик поліції в стані алкогольного сп’яніння здійснив 61-річний житель села Сошичне цього ж району.
За цим фактом правоохоронці склали на громадянина адміністративний протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті, передбачає накладення на винуватця штрафу.
Нагадаємо, вчора на Волині проводили перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також довибори депутатів у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів та Турійській громаді.
Фото ілюстративне
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