На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці

У ніч на понеділок, 23 грудня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про начебто порушення виборчого законодавства на виборчій дільниці Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що по 2 годині ночі невідомий чоловік зателефонував до поліції й повідомив, що на виборчій дільниці в Сошичненській сільській раді члени ДВК вкинули у скриньку для голосування виборчі бюлетені. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці опитали голову та членів ДВК. Інформація про порушення виборчого законодавства не підтвердилася. Поліцейські оперативно встановили, що завідомо неправдивий виклик поліції в стані алкогольного сп’яніння здійснив 61-річний житель села Сошичне цього ж району.За цим фактом правоохоронці склали на громадянина адміністративний протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті, передбачає накладення на винуватця штрафу.Нагадаємо, вчора на Волині проводили перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також довибори депутатів у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів та Турійській громаді.