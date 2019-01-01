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«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні

«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні
В Україну поступово йтиме зима.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, наразі в Україну прийшов циклон з дивним іменем Ailton, який організував дощі.

Завтра, 24 грудня, він також зумовить вологу погоду у більшості областей України.

Дощі пройдуть у західних областях, де вони можуть бути сильними, а в Карпатах - з мокрим снігом та навіть хуртовинами, також на Півночі України, ввечері на Півдні та в усіх центральних областях.

Лише східна частина нашої території втримається від суттєвих якихось опадів, хіба що - тумани та мряка.

«Про весняне тепло поступово забувайте – температура повітря почне знижуватися.

Поки що не дуже помітно, проте вже завтра, у вівторок, очікується +4+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів», - написала Наталка Діденко.

У Києві в переддень Різдва західного обряду, Святвечора, 24-го грудня очікується волога, ще порівняно тепла, погода - невеликі дощі та близько +6 градусів.

Надалі у столиці також поступово холоднішатиме, `мінуси` прийдуть орієнтовно 27-28 грудня.

«Тоді й нарешті можна буде згадати, як виглядає сніг», йдеться у дописі.

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Теги: Наталка Діденко, прогноз, погода, синтоптик
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