Вільне планування, хороші ціни: під Луцьком продають компактні таунхауси*
Сьогодні, 12:32
У житловому комплексі «Струмочок» продають таунхауси «Смарт», які мають нове планування: вони компактніші і, відповідно, мають нижчу ціну.
У таунхаусів «Смарт» – цілий ряд переваг:
– нижча ціна за рахунок зменшеної площі загального користування,
– можливе відтермінування оплати на 20 місяців – до вересня 2021 року,
– є можливість вільного планування першого поверху: де будуть стіни можете обирати самі!
Чим особливі таунхауси «Смарт»?
Таунхауси «Смарт» – це двоповерхове житло, що має окремий вхід і терасу із виходом на задній дворик. Площа – 92,15 м2.
На першому поверсі – вільне планування. Можна використати дизайн, який пропонує забудовник, а можна залишити цей поверх повністю відкритим без перестінків (майже 40 м2), або ж пізніше оформити планування інтер’єр на власний розсуд.
У варіанті, який пропонує забудовник, на першому поверсі можна відділити кухню (13,44 м2), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
На другому поверсі – дві кімнати: 18,82 м2 та 12,26 м2, коридор і санвузол.
Яка ціна?
Ціна таунхауса «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) – 11 900 грн/м2. Ціна із наповненням – від 13 000 грн/м2. Є можливість відтермінування до вересня 2021 року із першим внеском 50%.
Що нового у «Струмочку»?
Зараз у «Струмочку» ведуть роботи на 9 об’єктах. Це – шість секцій таунхаусів та три лінії котеджів.
У першій секції таунхаусів уже повністю завершені зовнішні роботи. Другу секцію – змуровали і перекрили. На третій і четвертій – проводять кладку поверхів, а на п’ятій і шостій – облаштовують фундамент.
Першу лінію котеджів уже збудували, наразі проводять благоустрій території, завершують комунікаційні мережі. На другій лінії розпочали будівництво третього котеджу, а на третій лінії – завершили облаштування фундаментів, розпочали кладку трьох котеджів.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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У таунхаусів «Смарт» – цілий ряд переваг:
– нижча ціна за рахунок зменшеної площі загального користування,
– можливе відтермінування оплати на 20 місяців – до вересня 2021 року,
– є можливість вільного планування першого поверху: де будуть стіни можете обирати самі!
Чим особливі таунхауси «Смарт»?
Таунхауси «Смарт» – це двоповерхове житло, що має окремий вхід і терасу із виходом на задній дворик. Площа – 92,15 м2.
На першому поверсі – вільне планування. Можна використати дизайн, який пропонує забудовник, а можна залишити цей поверх повністю відкритим без перестінків (майже 40 м2), або ж пізніше оформити планування інтер’єр на власний розсуд.
У варіанті, який пропонує забудовник, на першому поверсі можна відділити кухню (13,44 м2), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
На другому поверсі – дві кімнати: 18,82 м2 та 12,26 м2, коридор і санвузол.
Яка ціна?
Ціна таунхауса «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) – 11 900 грн/м2. Ціна із наповненням – від 13 000 грн/м2. Є можливість відтермінування до вересня 2021 року із першим внеском 50%.
Що нового у «Струмочку»?
Зараз у «Струмочку» ведуть роботи на 9 об’єктах. Це – шість секцій таунхаусів та три лінії котеджів.
У першій секції таунхаусів уже повністю завершені зовнішні роботи. Другу секцію – змуровали і перекрили. На третій і четвертій – проводять кладку поверхів, а на п’ятій і шостій – облаштовують фундамент.
Першу лінію котеджів уже збудували, наразі проводять благоустрій території, завершують комунікаційні мережі. На другій лінії розпочали будівництво третього котеджу, а на третій лінії – завершили облаштування фундаментів, розпочали кладку трьох котеджів.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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