вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині від алкогольного отруєння рятували 11-річну дитину

На Волині від алкогольного отруєння рятували 11-річну дитину
У Ковелі ввечері 22 грудня на приймальне відділення центральної районної лікарні екстренною медичною допомогою доставили 11-річну дитину в стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.

Хлопчику надали неодхідну медичну допомогу та повідомили про цей факт поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, швидка, алкоголь, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нехай пограються, вони ж поки нікого не вбивають. Це наш генофонд та майбутнє України. Вони заслужили не вчитись, не працювати, а валяти дурака. Пити спиртні напої вже з 11 років та палити цигарки. Це наше майбутнє України.
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся чемпіонат України з шахів
Сьогодні, 12:12
Хто нагодує планету: у Мілані пройшов міжнародний форум з продовольства*
Сьогодні, 11:50
На Волині від алкогольного отруєння рятували 11-річну дитину
Сьогодні, 11:45
У Ковелі горів автомобіль Ford
Сьогодні, 11:36
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт
12 вересень, 08:38
На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні
29 липень, 11:30
«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО «Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО
17 липень, 14:25
Мама хлопчика, який випав з 5-го поверху у Луцьку, розповіла про інцидент. ВІДЕО Мама хлопчика, який випав з 5-го поверху у Луцьку, розповіла про інцидент. ВІДЕО
15 липень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці мікрорайонів ЛПЗ та Вересневе на 2 дні залишаться без води
Сьогодні, 12:44
 0
Вільне планування, хороші ціни: під Луцьком продають компактні таунхауси*
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині злодій спорожнив чужу морозилку і зачинив там кота власників будинку
Сьогодні, 12:28
 0
У Києві фура зі сплячим водієм влетіла у заправку, зносячи все на своєму шляху. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку відбувся чемпіонат України з шахів
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8