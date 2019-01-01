На Волині від алкогольного отруєння рятували 11-річну дитину
Сьогодні, 11:45
У Ковелі ввечері 22 грудня на приймальне відділення центральної районної лікарні екстренною медичною допомогою доставили 11-річну дитину в стані алкогольного сп'яніння.
Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.
Хлопчику надали неодхідну медичну допомогу та повідомили про цей факт поліцію.
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Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.
Хлопчику надали неодхідну медичну допомогу та повідомили про цей факт поліцію.
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Коментарі 1
Нехай пограються, вони ж поки нікого не вбивають. Це наш генофонд та майбутнє України. Вони заслужили не вчитись, не працювати, а валяти дурака. Пити спиртні напої вже з 11 років та палити цигарки. Це наше майбутнє України.
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