На Волині від алкогольного отруєння рятували 11-річну дитину





Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.



Хлопчику надали неодхідну медичну допомогу та повідомили про цей факт поліцію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі ввечері 22 грудня на приймальне відділення центральної районної лікарні екстренною медичною допомогою доставили 11-річну дитину в стані алкогольного сп'яніння.Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.Хлопчику надали неодхідну медичну допомогу та повідомили про цей факт поліцію.

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