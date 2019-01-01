Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 грудня





Володимир-Волинський район



1.

9:00 -16:00

c. Хобултова: ФОП Адамчук Віктор Антонович Магазин "Малина"

c. Хобултова:

вул. Шевченка, Сонячна 1-11



2. ПЛ-0,4кВ від КТП-29 Л-1

9:00 - 16:00

ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерня с. Федорівка,

с. Федорівка:

вул. Володимирська 1-20, вул. Набережна, м. Володимир-Волинський вул. Мономаха 34а, 40,42,44, вул. Туполева 11



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Іваничівський район



1. 10-00 - 17-00.

ФОП Іванчук,ФОП Савчук,ФОП Глазов, с.Павлівка вул.Незалежності,Шкільна, Лісна, Порицька

с.Самоволя



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ківерцівський район



1 ПЛ 10кВ Л 84-01 09:00-17:00

ДП "Лісомисливське господарство `Звірівське` - база





Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Локачинський район



1. 9:00 - 16:00

с.Губин

вул.Шевченка, вул.Кравчука і прилеглі

2. 9:00 - 15:00

с.Війниця

вул.Луцька



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район



1. 10:00 – 17:00 ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", СТ „Дружба”, ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП”Оазис”, ПП Клос В.Є., ПАТ "Луцькводоканал" (с. Тарасово КНС – КТП-571), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ПП "Куртушка", ТзОВ „Будтехсервіс”, ТзОВ „Леся - Плюс”, ФОП Мензул П.М. с. В.Омеляник вул. Володимирська, с. Тарасово вул. Жовтнева, Молодіжна, Тиха, Квітнева, Шевченка, Сонячна, Польова, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького,



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ-10кВ Л 91-04 9:00 – 17:00

с.Острів"я, Камянка, Пульмо



2 ПЛ-10 кВ Л 52-03

від лр-11 до лвн-14

9:00 – 17:00

смт.Головне



Любешівський район



1. 10:00-17:00

Магазини, АТС, дитячий садок, адмінприміщення Бірки ст/о, насосна станція с. Бірки вул. Вишнева, Садова, Партизанська, Незалежності

2. 10:00-17:00

Школа, магазини с. Дольск вул. Незалежності



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Кутузова, 11

вул.Нестерова, 26-46, 3-31

пров.Вишневий

вул.Польова

вул.Довженка, 13, 15, 2-16

вул.І.Франка, 40-50

вул.Ціолковського, 1-23, 2-14

2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Паркова

вул.Філатова, 1-19, 2-22

вул.Попова, 15-17, 19

вул.Л.Українки, 1-13, 2-18

вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32

вул.Попова, 1, 2

3 ТП-102 09:00-17:00 Магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ

вул.Львівська, 20-36, 29-44, 38-46, 45-55

вул.Комарова

вул.Івасюка, 23-56

вул.Гірнича, 1-44

вул.Молодіжна, 17, 18

вул.Савельєвої

вул.Волинська, 55-61, 52-74

пр.Волинський

вул.Козацька, 21-33

вул.Лісна, 20

4 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Львівська, 1, 9-25, 26, 28, 47

вул.Молодіжна, 2

вул.Івасюка, 1-21, 2-32

вул.Космонавтів, 8-16, 7-15, 1-5, 2-6

вул.Раціоналізаторів

вул.8-го Березня, 19-25, 5-15, 1а,б,в-3

вул.Молодіжна, 4-16, 1-13

вул.Гнатюка



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.

2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова

4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква

с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.



6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)



8 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.



Старовижівський район



1 ЗТП-229 Л-3,4 10:00-17:00.

смт Ст.Вижва

вул:Підрічна, Володимирська

2 ПЛ-10кВ Л-13-02 до ЛР-87 10:00-17:00.

с.Шкроби,

c.Нова Воля,

с.Буцинь вул: Федорова(Гірка)



Турійський район



1. 10:00-16:30

ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли



2. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук – магазин, школа, їдальня, пошта, АТС, СКЗ, церква, ФАП,мокренька с/р- клуб с. Туропин

3. 10:00-16:30

с. Літин

4. 9:00-16:30

с.Соловичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1.9:00 -16:00c. Хобултова: ФОП Адамчук Віктор Антонович Магазин "Малина"c. Хобултова:вул. Шевченка, Сонячна 1-112. ПЛ-0,4кВ від КТП-29 Л-19:00 - 16:00ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерня с. Федорівка,с. Федорівка:вул. Володимирська 1-20, вул. Набережна, м. Володимир-Волинський вул. Мономаха 34а, 40,42,44, вул. Туполева 11Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10-00 - 17-00.ФОП Іванчук,ФОП Савчук,ФОП Глазов, с.Павлівка вул.Незалежності,Шкільна, Лісна, Порицькас.СамоволяВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ 10кВ Л 84-01 09:00-17:00ДП "Лісомисливське господарство `Звірівське` - базаВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00 - 16:00с.Губинвул.Шевченка, вул.Кравчука і прилеглі2. 9:00 - 15:00с.Війницявул.ЛуцькаВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 17:00 ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", СТ „Дружба”, ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП”Оазис”, ПП Клос В.Є., ПАТ "Луцькводоканал" (с. Тарасово КНС – КТП-571), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ПП "Куртушка", ТзОВ „Будтехсервіс”, ТзОВ „Леся - Плюс”, ФОП Мензул П.М. с. В.Омеляник вул. Володимирська, с. Тарасово вул. Жовтнева, Молодіжна, Тиха, Квітнева, Шевченка, Сонячна, Польова, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького,1 ПЛ-10кВ Л 91-04 9:00 – 17:00с.Острів"я, Камянка, Пульмо2 ПЛ-10 кВ Л 52-03від лр-11 до лвн-149:00 – 17:00смт.Головне1. 10:00-17:00Магазини, АТС, дитячий садок, адмінприміщення Бірки ст/о, насосна станція с. Бірки вул. Вишнева, Садова, Партизанська, Незалежності2. 10:00-17:00Школа, магазини с. Дольск вул. НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Кутузова, 11вул.Нестерова, 26-46, 3-31пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженка, 13, 15, 2-16вул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-142 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Парковавул.Філатова, 1-19, 2-22вул.Попова, 15-17, 19вул.Л.Українки, 1-13, 2-18вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32вул.Попова, 1, 23 ТП-102 09:00-17:00 Магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськвул.Львівська, 20-36, 29-44, 38-46, 45-55вул.Комаровавул.Івасюка, 23-56вул.Гірнича, 1-44вул.Молодіжна, 17, 18вул.Савельєвоївул.Волинська, 55-61, 52-74пр.Волинськийвул.Козацька, 21-33вул.Лісна, 204 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Львівська, 1, 9-25, 26, 28, 47вул.Молодіжна, 2вул.Івасюка, 1-21, 2-32вул.Космонавтів, 8-16, 7-15, 1-5, 2-6вул.Раціоналізаторіввул.8-го Березня, 19-25, 5-15, 1а,б,в-3вул.Молодіжна, 4-16, 1-13вул.ГнатюкаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церквас.Рудня вул.Центральна, Спортивна.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.1 ЗТП-229 Л-3,4 10:00-17:00.смт Ст.Вижвавул:Підрічна, Володимирська2 ПЛ-10кВ Л-13-02 до ЛР-87 10:00-17:00.с.Шкроби,c.Нова Воля,с.Буцинь вул: Федорова(Гірка)1. 10:00-16:30ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли2. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук – магазин, школа, їдальня, пошта, АТС, СКЗ, церква, ФАП,мокренька с/р- клуб с. Туропин3. 10:00-16:30с. Літин4. 9:00-16:30с.Соловичі

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