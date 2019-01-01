Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1.
9:00 -16:00
c. Хобултова: ФОП Адамчук Віктор Антонович Магазин "Малина"
c. Хобултова:
вул. Шевченка, Сонячна 1-11
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-29 Л-1
9:00 - 16:00
ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерня с. Федорівка,
с. Федорівка:
вул. Володимирська 1-20, вул. Набережна, м. Володимир-Волинський вул. Мономаха 34а, 40,42,44, вул. Туполева 11
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10-00 - 17-00.
ФОП Іванчук,ФОП Савчук,ФОП Глазов, с.Павлівка вул.Незалежності,Шкільна, Лісна, Порицька
с.Самоволя
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ Л 84-01 09:00-17:00
ДП "Лісомисливське господарство `Звірівське` - база
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
1. 9:00 - 16:00
с.Губин
вул.Шевченка, вул.Кравчука і прилеглі
2. 9:00 - 15:00
с.Війниця
вул.Луцька
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 10:00 – 17:00 ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", СТ „Дружба”, ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП”Оазис”, ПП Клос В.Є., ПАТ "Луцькводоканал" (с. Тарасово КНС – КТП-571), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ПП "Куртушка", ТзОВ „Будтехсервіс”, ТзОВ „Леся - Плюс”, ФОП Мензул П.М. с. В.Омеляник вул. Володимирська, с. Тарасово вул. Жовтнева, Молодіжна, Тиха, Квітнева, Шевченка, Сонячна, Польова, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького,
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л 91-04 9:00 – 17:00
с.Острів"я, Камянка, Пульмо
2 ПЛ-10 кВ Л 52-03
від лр-11 до лвн-14
9:00 – 17:00
смт.Головне
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, АТС, дитячий садок, адмінприміщення Бірки ст/о, насосна станція с. Бірки вул. Вишнева, Садова, Партизанська, Незалежності
2. 10:00-17:00
Школа, магазини с. Дольск вул. Незалежності
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Нестерова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка, 13, 15, 2-16
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Філатова, 1-19, 2-22
вул.Попова, 15-17, 19
вул.Л.Українки, 1-13, 2-18
вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32
вул.Попова, 1, 2
3 ТП-102 09:00-17:00 Магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Львівська, 20-36, 29-44, 38-46, 45-55
вул.Комарова
вул.Івасюка, 23-56
вул.Гірнича, 1-44
вул.Молодіжна, 17, 18
вул.Савельєвої
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пр.Волинський
вул.Козацька, 21-33
вул.Лісна, 20
4 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 1, 9-25, 26, 28, 47
вул.Молодіжна, 2
вул.Івасюка, 1-21, 2-32
вул.Космонавтів, 8-16, 7-15, 1-5, 2-6
вул.Раціоналізаторів
вул.8-го Березня, 19-25, 5-15, 1а,б,в-3
вул.Молодіжна, 4-16, 1-13
вул.Гнатюка
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова
4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква
с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.
Старовижівський район
1 ЗТП-229 Л-3,4 10:00-17:00.
смт Ст.Вижва
вул:Підрічна, Володимирська
2 ПЛ-10кВ Л-13-02 до ЛР-87 10:00-17:00.
с.Шкроби,
c.Нова Воля,
с.Буцинь вул: Федорова(Гірка)
Турійський район
1. 10:00-16:30
ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли
2. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук – магазин, школа, їдальня, пошта, АТС, СКЗ, церква, ФАП,мокренька с/р- клуб с. Туропин
3. 10:00-16:30
с. Літин
4. 9:00-16:30
с.Соловичі
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Володимир-Волинський район
1.
9:00 -16:00
c. Хобултова: ФОП Адамчук Віктор Антонович Магазин "Малина"
c. Хобултова:
вул. Шевченка, Сонячна 1-11
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-29 Л-1
9:00 - 16:00
ФОП Миц Надія Дмитрівна Майстерня с. Федорівка,
с. Федорівка:
вул. Володимирська 1-20, вул. Набережна, м. Володимир-Волинський вул. Мономаха 34а, 40,42,44, вул. Туполева 11
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10-00 - 17-00.
ФОП Іванчук,ФОП Савчук,ФОП Глазов, с.Павлівка вул.Незалежності,Шкільна, Лісна, Порицька
с.Самоволя
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ Л 84-01 09:00-17:00
ДП "Лісомисливське господарство `Звірівське` - база
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
1. 9:00 - 16:00
с.Губин
вул.Шевченка, вул.Кравчука і прилеглі
2. 9:00 - 15:00
с.Війниця
вул.Луцька
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 10:00 – 17:00 ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", СТ „Дружба”, ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП”Оазис”, ПП Клос В.Є., ПАТ "Луцькводоканал" (с. Тарасово КНС – КТП-571), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ПП "Куртушка", ТзОВ „Будтехсервіс”, ТзОВ „Леся - Плюс”, ФОП Мензул П.М. с. В.Омеляник вул. Володимирська, с. Тарасово вул. Жовтнева, Молодіжна, Тиха, Квітнева, Шевченка, Сонячна, Польова, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького,
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л 91-04 9:00 – 17:00
с.Острів"я, Камянка, Пульмо
2 ПЛ-10 кВ Л 52-03
від лр-11 до лвн-14
9:00 – 17:00
смт.Головне
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, АТС, дитячий садок, адмінприміщення Бірки ст/о, насосна станція с. Бірки вул. Вишнева, Садова, Партизанська, Незалежності
2. 10:00-17:00
Школа, магазини с. Дольск вул. Незалежності
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Нестерова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка, 13, 15, 2-16
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Філатова, 1-19, 2-22
вул.Попова, 15-17, 19
вул.Л.Українки, 1-13, 2-18
вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32
вул.Попова, 1, 2
3 ТП-102 09:00-17:00 Магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Львівська, 20-36, 29-44, 38-46, 45-55
вул.Комарова
вул.Івасюка, 23-56
вул.Гірнича, 1-44
вул.Молодіжна, 17, 18
вул.Савельєвої
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пр.Волинський
вул.Козацька, 21-33
вул.Лісна, 20
4 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 1, 9-25, 26, 28, 47
вул.Молодіжна, 2
вул.Івасюка, 1-21, 2-32
вул.Космонавтів, 8-16, 7-15, 1-5, 2-6
вул.Раціоналізаторів
вул.8-го Березня, 19-25, 5-15, 1а,б,в-3
вул.Молодіжна, 4-16, 1-13
вул.Гнатюка
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова
4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква
с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.
Старовижівський район
1 ЗТП-229 Л-3,4 10:00-17:00.
смт Ст.Вижва
вул:Підрічна, Володимирська
2 ПЛ-10кВ Л-13-02 до ЛР-87 10:00-17:00.
с.Шкроби,
c.Нова Воля,
с.Буцинь вул: Федорова(Гірка)
Турійський район
1. 10:00-16:30
ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли
2. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук – магазин, школа, їдальня, пошта, АТС, СКЗ, церква, ФАП,мокренька с/р- клуб с. Туропин
3. 10:00-16:30
с. Літин
4. 9:00-16:30
с.Соловичі
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