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На Донбасі військовий покінчив життя самогубством

На Донбасі військовий покінчив життя самогубством
На блокпості Святогірськ-Букіне у Донецькій області застрелився військовослужбовець.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася 22 грудня. Військовослужбовець ЗС України (1997 року народження) вчинив самогубство, вистріливши у голову з автомату Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення військовий помер.

Проводиться розслідування. Встановлюються причини та обставини самогубства.

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Теги: самогубець, військовий, Донбас
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