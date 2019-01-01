На Донбасі військовий покінчив життя самогубством





Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.



Подія сталася 22 грудня. Військовослужбовець ЗС України (1997 року народження) вчинив самогубство, вистріливши у голову з автомату Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення військовий помер.



Проводиться розслідування. Встановлюються причини та обставини самогубства.

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