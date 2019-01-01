На Донбасі військовий покінчив життя самогубством
Сьогодні, 13:03
На блокпості Святогірськ-Букіне у Донецькій області застрелився військовослужбовець.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася 22 грудня. Військовослужбовець ЗС України (1997 року народження) вчинив самогубство, вистріливши у голову з автомату Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення військовий помер.
Проводиться розслідування. Встановлюються причини та обставини самогубства.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася 22 грудня. Військовослужбовець ЗС України (1997 року народження) вчинив самогубство, вистріливши у голову з автомату Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення військовий помер.
Проводиться розслідування. Встановлюються причини та обставини самогубства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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