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У Луцьку відбувся чемпіонат України з шахів

У Луцьку відбувся чемпіонат України з шахів
Минулого тижня в Луцьку пройшов 88-й чемпіонат України з шахів серед чоловіків і 79-й чемпіонат України з шахів серед жінок.

У змаганнях взяли участь 20 найсильніших шахістів (по 10 спортсменів чоловічому і жіночому турнірах), - пише видання ua.news.

За підсумками змагань за круговою системою в 9 турів переможцями стали Євген Штембуляк (Чорноморськ) і Наталія Жукова (Одеса) – в чоловічій і жіночому турнірі відповідно.

Призовий фонд турніру склав 850 000 грн. Крім того, всі учасники турніру отримали цінні новорічні подарунки, а переможцям додатково вручили по iPhone XS.

«Чемпіонати пройшли у запеклій боротьбі, а переможці визначилися лише в останньому турі. Хочу відзначити високий рівень організації, якість партій та успіх юних шахістів, що дарує надію на світле майбутнє шахів в Україні. Федерація вдячна спонсорам та всім тим, хто долучився до організації безпосереднього проведення змагання», – заявив виконавчий директор Федерації шахів України Юрій Гнип.

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Теги: чемпіонат України, шахи
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