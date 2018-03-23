Лучани вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола

В’ячеслава Чорновола відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки, розташованої на вулиці В’ячеслава Чорновола, 3.



Початок заходу о 12 годині, - йдеться на сайті Луцькради.



Тож лучан запошують вшанувати пам’ять відомого українського діяча.



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