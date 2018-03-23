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Лучани вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола

Лучани вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола
У Луцьку у вівторок, 24 грудня, з метою відзначення 82-ї річниці від дня народження українського громадського діяча, політика, засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки, розташованої на вулиці В’ячеслава Чорновола, 3.

Початок заходу о 12 годині, - йдеться на сайті Луцькради.

Тож лучан запошують вшанувати пам’ять відомого українського діяча.

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Теги: В’ячеслав Чорновіл, вшанування
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