Лучани вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола
Сьогодні, 20:49
У Луцьку у вівторок, 24 грудня, з метою відзначення 82-ї річниці від дня народження українського громадського діяча, політика, засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки, розташованої на вулиці В’ячеслава Чорновола, 3.
Початок заходу о 12 годині, - йдеться на сайті Луцькради.
Тож лучан запошують вшанувати пам’ять відомого українського діяча.
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Початок заходу о 12 годині, - йдеться на сайті Луцькради.
Тож лучан запошують вшанувати пам’ять відомого українського діяча.
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