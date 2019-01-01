На трасі «Київ – Чоп» лучанин на смерть збив чоловіка: шукають свідків
Сьогодні, 13:16
На Житомирщині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 18 грудня на трасі «Київ – Чоп», смертельні травми отримав 57-річний пішохід.
Про це повідомляє поліція Житомирщини.
Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 18 грудня близько 17:50 поблизу села Кам’янки Житомирського району. Попередньо, водій автомобіля Toyota Sequoia, 54-річний житель міста Луцька, рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав автошлях. Унаслідок ДТП пішохід, 57-річний житель Житомирського району, отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.
Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Поліцейські просять тих, хто був очевидцем вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздив повз та має записи з відеореєстратора, звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію «102».
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Про це повідомляє поліція Житомирщини.
Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 18 грудня близько 17:50 поблизу села Кам’янки Житомирського району. Попередньо, водій автомобіля Toyota Sequoia, 54-річний житель міста Луцька, рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав автошлях. Унаслідок ДТП пішохід, 57-річний житель Житомирського району, отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.
Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Поліцейські просять тих, хто був очевидцем вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздив повз та має записи з відеореєстратора, звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію «102».
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