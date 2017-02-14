Маршрутка № 236 «Гірка Полонка – Липини» їздитиме 3 місяці

У Волинській ОДА запевняють, що рішення про відновлення приміського маршруту № 236 «Гірка Полонка – Липини» – правомірне та додають, що дозвільні документи перевізнику ПрАТ «Луцьке АТП 10701» видали на 3 місяці.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Зауважимо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про неправомірність відновлення приміського маршруту № 236 «Гірка Полонка – Липини». Зокрема, Луцька міська рада вважає, що цей маршрут є незаконним, бо потребував погодження міської ради через те, що курсує вулицями міста.До слова, аналогічна ситуація склалася й з іншими приміськими маршрутами, схема руху яких проходить через міські вулиці. Тож у листопаді поточного року влада міста скерувала відповідний позов до суду з проханням зобов’язати Волинську ОДА привести приміські маршрути у відповідність із їх рішенням.Аргументують свою позицію владці міста тим, що є рішення міської ради про заборону приміським маршрутам їздити центральними вулицями Луцька, прийняте відповідно до п.18 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176, у яку в минулому році внесли зміни (від 07.02.2018 Постанова № 181).Утім, в ЛДА заявляють, що під час прийняття рішення про відновлення згаданого маршруту діяли виключно у рамках закону та відповідно до діючих нормативно-правових актів.Так, відповідно до змін, внесених до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту Постановою КМУ № 181 від 07.02.2018, погодження виконавчих органів міських рад потребує лише відкриття нового внутрішньообласного автобусного маршруту, який пролягає через територію обласних центрів та/або міст обласного чи районного значення.Тож управлінням транспорту та інфраструктури облдержадміністрації враховано дані зміни, і з початку дії вищезазначеної норми від 07.02.2018 року не відкрито жодного приміського маршруту, який би курсував вулицями міста Луцька. Адже при розробці розкладів руху автобусів приміських маршрутів загального користування, які відправляються з м.Луцьк і курсують вулицями м.Луцька, для посадки/висадки пасажирів, керується виключно рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради.У випадку з маршрутом № 236 «Гірка Полонка – Липини» ситуація інша. Як зрештою, і з іншими приміськими маршрутами, такими, наприклад, як №251.Усі маршрути для цих перевезень були діючими до початку дії постанови КМУ.Адже відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» організатор (у цьому випадку «управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації», - авт.) укладає договір з переможцем конкурсу.Якщо говорити про приміський маршрут № 236 «Гірка Полонка – Липини», то слід зазначити, що він є діючим і відкритим ще у 2011 році. Деякий час не курсував через відсутність потреби, адже транспортне сполученння забезпечували міські маршрути.Нині ж рішення про відновлення маршруту за діючим договором було прийняте після неодноразових звернень волинян, голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева та заступника Гіркополонківського сільського голови Андрія Мороза до керівництва облдержадміністрації через транспортний колапс, що виник в обласному центрі Волині у зв’язку із веденням електронного квитка у громадському транспорті.Відтак, у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення до сіл Гірка Полонка та Липини, управлінням транспорту та інфраструктури облдержадміністрації видано дозвільні документи перевізнику ПрАТ «Луцьке АТП 10701» на перевезення пасажирів по приміському маршруту № 236 Гірка Полонка – Липини терміном на 3 місяці.