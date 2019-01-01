вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Купив права в інтернеті: на Волині судили чоловіка за підробку посвідчення водія

Купив права в інтернеті: на Волині судили чоловіка за підробку посвідчення водія
На Волині водій з "липовим" посвідченням з'їхав у кювет.

Про це йдеться з вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент.

Так, слідство встановило, що обвинувачений весною 2017 року через соціальну мережу "Вконтакте" надав невстановленій особі власні анкетні дані та фото. Після цього на відділені "Нової Пошти" у Станиці Луганської області він отримав незаконно виготовлений документ. В подальшому він систематично використовував підроблені права.

16 квітня 2019 року під час руху на автодорозі сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Холопичі Локачинського району Волинської області, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, він з'їхав у кювет.

У підсумку чоловік уклав угоду про визнання винуватості із прокурором та отримав покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень. Окрім цього, він сплатить 942 гривні за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, штраф, права водія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене дитя, залишили під вартою
Сьогодні, 17:15
У чотирьох будинках Луцька відсутня гаряча вода
Сьогодні, 16:47
Купив права в інтернеті: на Волині судили чоловіка за підробку посвідчення водія
Сьогодні, 16:32
Українцям знизять податки на зарплати
Сьогодні, 16:17
Луцькрада знайшла перевізника на маршрути №26 та №26а, що курсують на Вишків
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь
15 грудень, 21:17
Волинський митник, який взяв 220 доларів хабара за ввіз «євроблях», заплатить штраф Волинський митник, який взяв 220 доларів хабара за ввіз «євроблях», заплатить штраф
27 листопад, 13:50
Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом
22 жовтень, 23:50
У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі
30 вересень, 21:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене дитя, залишили під вартою
Сьогодні, 17:15
 0
У чотирьох будинках Луцька відсутня гаряча вода
Сьогодні, 16:47
 0
Купив права в інтернеті: на Волині судили чоловіка за підробку посвідчення водія
Сьогодні, 16:32
 0
Українцям знизять податки на зарплати
Сьогодні, 16:17
 0
Луцькрада знайшла перевізника на маршрути №26 та №26а, що курсують на Вишків
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8