Купив права в інтернеті: на Волині судили чоловіка за підробку посвідчення водія
Сьогодні, 16:32
На Волині водій з "липовим" посвідченням з'їхав у кювет.
Про це йдеться з вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент.
Так, слідство встановило, що обвинувачений весною 2017 року через соціальну мережу "Вконтакте" надав невстановленій особі власні анкетні дані та фото. Після цього на відділені "Нової Пошти" у Станиці Луганської області він отримав незаконно виготовлений документ. В подальшому він систематично використовував підроблені права.
16 квітня 2019 року під час руху на автодорозі сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Холопичі Локачинського району Волинської області, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, він з'їхав у кювет.
У підсумку чоловік уклав угоду про визнання винуватості із прокурором та отримав покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень. Окрім цього, він сплатить 942 гривні за проведення експертизи.
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Про це йдеться з вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент.
Так, слідство встановило, що обвинувачений весною 2017 року через соціальну мережу "Вконтакте" надав невстановленій особі власні анкетні дані та фото. Після цього на відділені "Нової Пошти" у Станиці Луганської області він отримав незаконно виготовлений документ. В подальшому він систематично використовував підроблені права.
16 квітня 2019 року під час руху на автодорозі сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Холопичі Локачинського району Волинської області, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, він з'їхав у кювет.
У підсумку чоловік уклав угоду про визнання винуватості із прокурором та отримав покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень. Окрім цього, він сплатить 942 гривні за проведення експертизи.
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