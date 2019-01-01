Купив права в інтернеті: на Волині судили чоловіка за підробку посвідчення водія





Про це йдеться з вироку Іваничівського районного суду, - пише



Так, слідство встановило, що обвинувачений весною 2017 року через соціальну мережу "Вконтакте" надав невстановленій особі власні анкетні дані та фото. Після цього на відділені "Нової Пошти" у Станиці Луганської області він отримав незаконно виготовлений документ. В подальшому він систематично використовував підроблені права.



16 квітня 2019 року під час руху на автодорозі сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Холопичі Локачинського району Волинської області, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, він з'їхав у кювет.



У підсумку чоловік уклав угоду про визнання винуватості із прокурором та отримав покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень. Окрім цього, він сплатить 942 гривні за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водій з "липовим" посвідченням з'їхав у кювет.Про це йдеться з вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент. Так, слідство встановило, що обвинувачений весною 2017 року через соціальну мережу "Вконтакте" надав невстановленій особі власні анкетні дані та фото. Після цього на відділені "Нової Пошти" у Станиці Луганської області він отримав незаконно виготовлений документ. В подальшому він систематично використовував підроблені права.16 квітня 2019 року під час руху на автодорозі сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Холопичі Локачинського району Волинської області, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, він з'їхав у кювет.У підсумку чоловік уклав угоду про визнання винуватості із прокурором та отримав покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень. Окрім цього, він сплатить 942 гривні за проведення експертизи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію