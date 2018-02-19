На Волині судили трьох злодіїв, які на велику суму обікрали будинок





Вісім років позбавлення волі вироком Нововолинського міського суду дали мешканцю Нововолинська. Зазначається, що чоловік вчиняв крадіжки зі складських приміщень, помешкань нововолинців та автомобілів, - пише



Двом його спільникам, які обікрали у період часу із 7-го по 9-те липня 2017 року будинок по вулиці Матросова, що належить колишній працівниці відділу управління освіти Нововолинська, призначили 6 та 5 років за ґратами. Стягнули в солідарному порядку в користь власниці будинку 35 474 гривень майнової шкоди, завданої злочином.



Троє осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом віджиму метало-пластикового вікна, проникнули всередину.



Викрали майна на 383 551 гривень, серед якого речі власниці: канцелярія – пачки з папером, записники, ручки, парфуми, жіночі годинники, зубні щітки, мило, миючі засоби, взуття, рушники та постіль, одяг, сервізи алкоголь на загальну суму 36 729 гривень. Крім того з будинку було викрадене майно, належне потерпілому – чоловіку, з яким жінка ролучена: долари та євро, нарізну зброю “Форт-207”; сейф для зброї, набої оптичний приціл, бінокль, алкоголь, жіночі ланцюги на шию, кулони золоті, хрестики, дві золоті коронки від передніх зубів вищої проби медичного золота, сережки, техніку, чоловічий годинник, на якому був напис “Від прем’єр-міністра України”.



Один із обвинувачених у судовому засіданні свою вину визнав частково. Розказав, що 7-го липня 2017 року близько 22:00 зустрів товариша, з яким пішли гуляли. Коли проходили по вулиці Матросова, він побачив, що в одному із будинків немає світла і перевірив відсутність господарів, щоб вчинити крадіжку, про це товаришу нічого не сказав. Сам переліз паркан та обслідував будинок. За допомогою викрутки, яку мав при собі, шляхом віджиму одного з вікон проникнув до будинку.



“Побачивши, що будинок великий і в ньому багато майна, яке можна викрасти, вирішив покликати на допомогу товариша. В першу чергу шукали гроші та золоті вироби, однак не знайшовши таких, у декілька пакетів зібрали найбільш цінні речі невеликого розміру (тюнер Т2, блок від камер відео спостереження, 3д окуляри, ліхтарик, ноутбук тощо).



В подальшому виявили у будинку сейф, та вирішили, що у ньому повинні бути коштовні речі та гроші. Сейф вирішили вкрасти, який без особливих зусиль подався та відділився від стіни. Викрадене перенесли за міськвиконком до закинутого будинку, де за допомогою викрутки та ще якихось підручних засобів відчинили сейф. Грошей та золотих виробів там не було, у ньому знаходилась лише зброя та набої до неї”, – засвідчив обвинувачений.



Наступної ночі знову повернулися в будинок: у ванній кімнаті знайшли три золотих обручки, та браслет, виявили у будинку маленький сейф у шафі, який був незачиненим, у якому були ключі, документи, банківські картки. З гаража викрали електроінструменти, з будинку – техніку та інші речі. Усе викрадене майно завантажили у ще дві великі сумки.



З товаришами був ще один чоловік. Свою вину у вчиненні крадіжки визнав частково. Розказав, що в ніч з 8-го на 9-те липня 2017 року, приблизно о 2:30 до нього зателефонував друг та попросив допомогти йому перевезти речі товариша, оскільки той посварився з дружиною, на що він йому відмовив, оскільки на той час автомобіль був несправний. Та на вмовляння друга прийшов та допоміг вручну перенести речі.



Частину викрадених золотих виробів здали в ломбард. Усі виручені від крадіжки гроші обоє потратили на власні потреби.



Після вчинення крадіжки злодії поїхали відпочивати на Світязь.



Щодо викрадених речей з будинку, то потерпіла в суді розповіла, що вони належать їй та її колишньому чоловікові. Вони перебували у зареєстрованому шлюбі з 1982 року, в 2014 році розлучились, однак залишились проживати разом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині суд виніс вирок трьом злодіям, які обікрали в 2017 році будинок. З помешкання вони винесли майна на суму 383 551 гривень. Окрім того, один із засуджених, скоїв ще більше 20-ти крадіжок: з квартир, складів, автомобілів.Вісім років позбавлення волі вироком Нововолинського міського суду дали мешканцю Нововолинська. Зазначається, що чоловік вчиняв крадіжки зі складських приміщень, помешкань нововолинців та автомобілів, - пише Буг Двом його спільникам, які обікрали у період часу із 7-го по 9-те липня 2017 року будинок по вулиці Матросова, що належить колишній працівниці відділу управління освіти Нововолинська, призначили 6 та 5 років за ґратами. Стягнули в солідарному порядку в користь власниці будинку 35 474 гривень майнової шкоди, завданої злочином.Троє осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом віджиму метало-пластикового вікна, проникнули всередину.Викрали майна на 383 551 гривень, серед якого речі власниці: канцелярія – пачки з папером, записники, ручки, парфуми, жіночі годинники, зубні щітки, мило, миючі засоби, взуття, рушники та постіль, одяг, сервізи алкоголь на загальну суму 36 729 гривень. Крім того з будинку було викрадене майно, належне потерпілому – чоловіку, з яким жінка ролучена: долари та євро, нарізну зброю “Форт-207”; сейф для зброї, набої оптичний приціл, бінокль, алкоголь, жіночі ланцюги на шию, кулони золоті, хрестики, дві золоті коронки від передніх зубів вищої проби медичного золота, сережки, техніку, чоловічий годинник, на якому був напис “Від прем’єр-міністра України”.Один із обвинувачених у судовому засіданні свою вину визнав частково. Розказав, що 7-го липня 2017 року близько 22:00 зустрів товариша, з яким пішли гуляли. Коли проходили по вулиці Матросова, він побачив, що в одному із будинків немає світла і перевірив відсутність господарів, щоб вчинити крадіжку, про це товаришу нічого не сказав. Сам переліз паркан та обслідував будинок. За допомогою викрутки, яку мав при собі, шляхом віджиму одного з вікон проникнув до будинку.“Побачивши, що будинок великий і в ньому багато майна, яке можна викрасти, вирішив покликати на допомогу товариша. В першу чергу шукали гроші та золоті вироби, однак не знайшовши таких, у декілька пакетів зібрали найбільш цінні речі невеликого розміру (тюнер Т2, блок від камер відео спостереження, 3д окуляри, ліхтарик, ноутбук тощо).В подальшому виявили у будинку сейф, та вирішили, що у ньому повинні бути коштовні речі та гроші. Сейф вирішили вкрасти, який без особливих зусиль подався та відділився від стіни. Викрадене перенесли за міськвиконком до закинутого будинку, де за допомогою викрутки та ще якихось підручних засобів відчинили сейф. Грошей та золотих виробів там не було, у ньому знаходилась лише зброя та набої до неї”, – засвідчив обвинувачений.Наступної ночі знову повернулися в будинок: у ванній кімнаті знайшли три золотих обручки, та браслет, виявили у будинку маленький сейф у шафі, який був незачиненим, у якому були ключі, документи, банківські картки. З гаража викрали електроінструменти, з будинку – техніку та інші речі. Усе викрадене майно завантажили у ще дві великі сумки.З товаришами був ще один чоловік. Свою вину у вчиненні крадіжки визнав частково. Розказав, що в ніч з 8-го на 9-те липня 2017 року, приблизно о 2:30 до нього зателефонував друг та попросив допомогти йому перевезти речі товариша, оскільки той посварився з дружиною, на що він йому відмовив, оскільки на той час автомобіль був несправний. Та на вмовляння друга прийшов та допоміг вручну перенести речі.Частину викрадених золотих виробів здали в ломбард. Усі виручені від крадіжки гроші обоє потратили на власні потреби.Після вчинення крадіжки злодії поїхали відпочивати на Світязь.Щодо викрадених речей з будинку, то потерпіла в суді розповіла, що вони належать їй та її колишньому чоловікові. Вони перебували у зареєстрованому шлюбі з 1982 року, в 2014 році розлучились, однак залишились проживати разом.

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