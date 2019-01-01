З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей

Жителька села Видерта Камінь-Каширського району(Хитрик) потребує негайної фінансової допомоги у боротьбі з раком грудей.Про це повідомляють родичі хворої жінки.Відомо, що ще з 2014 року жінка бореться зі страшною хворобою – раком грудей. Їй провели вже 9 курсів хіміотерапії. Але хвороба прогресує, з’явилися метастази в легенях та печінці.Для продовження лікування потрібен дорого вартісний препарат «Тайверб». Один курс лікування цим препаратом коштує 50 тисяч гривень, а пройти треба хоча б три курси.За роки лікування родина уже вичерпала усі ресурси. Рідні благають про допомогу.Номер карткового рахунку - у зображеннях нижче.