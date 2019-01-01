З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
Сьогодні, 14:09
Жителька села Видерта Камінь-Каширського району Лариса Ткачик (Хитрик) потребує негайної фінансової допомоги у боротьбі з раком грудей.
Про це повідомляють родичі хворої жінки.
Відомо, що ще з 2014 року жінка бореться зі страшною хворобою – раком грудей. Їй провели вже 9 курсів хіміотерапії. Але хвороба прогресує, з’явилися метастази в легенях та печінці.
Для продовження лікування потрібен дорого вартісний препарат «Тайверб». Один курс лікування цим препаратом коштує 50 тисяч гривень, а пройти треба хоча б три курси.
За роки лікування родина уже вичерпала усі ресурси. Рідні благають про допомогу.
Номер карткового рахунку - у зображеннях нижче.
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Про це повідомляють родичі хворої жінки.
Відомо, що ще з 2014 року жінка бореться зі страшною хворобою – раком грудей. Їй провели вже 9 курсів хіміотерапії. Але хвороба прогресує, з’явилися метастази в легенях та печінці.
Для продовження лікування потрібен дорого вартісний препарат «Тайверб». Один курс лікування цим препаратом коштує 50 тисяч гривень, а пройти треба хоча б три курси.
За роки лікування родина уже вичерпала усі ресурси. Рідні благають про допомогу.
Номер карткового рахунку - у зображеннях нижче.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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