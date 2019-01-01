вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей

З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
Жителька села Видерта Камінь-Каширського району Лариса Ткачик (Хитрик) потребує негайної фінансової допомоги у боротьбі з раком грудей.

Про це повідомляють родичі хворої жінки.

Відомо, що ще з 2014 року жінка бореться зі страшною хворобою – раком грудей. Їй провели вже 9 курсів хіміотерапії. Але хвороба прогресує, з’явилися метастази в легенях та печінці.

Для продовження лікування потрібен дорого вартісний препарат «Тайверб». Один курс лікування цим препаратом коштує 50 тисяч гривень, а пройти треба хоча б три курси.

За роки лікування родина уже вичерпала усі ресурси. Рідні благають про допомогу.

Номер карткового рахунку - у зображеннях нижче.

З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лариса Ткачик, рак грудей, Волинь, Видерта, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Доброго дня, вкажіть простий номер картки будь-ласка!
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
Сьогодні, 14:28
З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
Сьогодні, 14:09
На Волині судили трьох злодіїв, які на велику суму обікрали будинок
Сьогодні, 13:54
Маршрутка № 236 «Гірка Полонка – Липини» їздитиме 3 місяці
Сьогодні, 13:30
На трасі «Київ – Чоп» лучанин на смерть збив чоловіка: шукають свідків
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень
22 грудень, 11:56
Тата пам'ятає тільки з фотографій: просять привітати зі святом доньку загиблого бійця Тата пам'ятає тільки з фотографій: просять привітати зі святом доньку загиблого бійця
10 грудень, 10:30
Єдині згадки про тата – чотири спільні фотографії: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя Єдині згадки про тата – чотири спільні фотографії: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя
17 листопад, 10:32
У костелі в Рожищі чоловік із Закарпаття будує орган: треба підмога. ФОТО У костелі в Рожищі чоловік із Закарпаття будує орган: треба підмога. ФОТО
14 листопад, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
Сьогодні, 14:28
 0
З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
Сьогодні, 14:09
 0
На Волині судили трьох злодіїв, які на велику суму обікрали будинок
Сьогодні, 13:54
 0
Маршрутка № 236 «Гірка Полонка – Липини» їздитиме 3 місяці
Сьогодні, 13:30
 0
На трасі «Київ – Чоп» лучанин на смерть збив чоловіка: шукають свідків
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8