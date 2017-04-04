На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
Сьогодні, 14:28
Волинські митники попередили ввіз незадекларованого шоколаду, вагою більше ніж пів тонни.
Про це митники повідомляють у Facebook.
20 грудня року в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДМС з Республіки Польща «зеленим коридором» в’їхав транспортний засіб марки FORD SIERA.
Під час проведення повного митного огляду автомобіля виявили незадекларований товар, а саме білий шоколад в пластикових каністрах загальною вагою 546 кілограмів, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень.
Тож працівники Волинської митниці ДМС склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
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Про це митники повідомляють у Facebook.
20 грудня року в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДМС з Республіки Польща «зеленим коридором» в’їхав транспортний засіб марки FORD SIERA.
Під час проведення повного митного огляду автомобіля виявили незадекларований товар, а саме білий шоколад в пластикових каністрах загальною вагою 546 кілограмів, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень.
Тож працівники Волинської митниці ДМС склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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