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На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду

На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
Волинські митники попередили ввіз незадекларованого шоколаду, вагою більше ніж пів тонни.

Про це митники повідомляють у Facebook.

20 грудня року в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДМС з Республіки Польща «зеленим коридором» в’їхав транспортний засіб марки FORD SIERA.

Під час проведення повного митного огляду автомобіля виявили незадекларований товар, а саме білий шоколад в пластикових каністрах загальною вагою 546 кілограмів, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень.

Тож працівники Волинської митниці ДМС склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду
На Волинь хотіли незаконно ввезти з Польщі пів тонни білого шоколаду

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Теги: шоколад, митники, Волинь
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