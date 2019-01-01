Вогники Нового року: як правильно обрати гірлянду для декору ялинки і будинку

Навряд чи сьогодні можна уявити сучасну ялинку без яскравих вогників. Красива гірлянда створює новорічне свято та підсилює атмосферу загадковості. Але статистика свідчить про те, що саме ці електричні прикраси перетворюють ялинки на смолоскипи.Тож Головне управління Держпродспоживслужби у волинській області дало декілька рекоментацій з приводу того, як обрати гірлянди.Керуємося не дизайном, а безпекою. Тому читаємо інструкцію. Звертайте увагу на те, яку гірлянду тримаєте в руках – вуличну чи хатню. Ілюмінацію для закритих приміщень не можна використовувати надворі. Пластик, не розрахований на низьку температуру, може дати тріщини. У негерметичні лампочки потрапить волога, а це здатне спровокувати закорочення дротів.Натомість ілюмінацію для вулиці не варто використовувати у закритому приміщенні. Якщо виробник заощадив на екологічності пластмаси, безпечна на холоді, у теплі вона виділятиме токсичні речовини.Попросіть продавця увімкнути гірлянду. Під час огляду зверніть увагу на ізоляцію. Вона має бути неушкодженою. Горіти повинні усі лампочки. Інакше сама гірлянда та інші лампочки будуть перенавантажені. До речі, якщо дроти мідні, а не алюмінієві, вони менше нагріватимуться.Перевагу краще віддати ліхтарикам з автоматом перемикання програм. Адже там є вбудований запобіжник, і в разі стрибка напруги гірлянда просто вимкнеться.У гірлянди мають бути якісна вилка і адаптер. Інакше через поганий контакт із розеткою вони будуть грітися і можуть навіть зайнятися та спровокувати пожежу.Адаптер - надзвичайно важлива річ для безпеки гірлянди. Адаптер зменшує напругу. Світлодіодам на звичайній ялинковій гірлянді досить напруги 5-6 вольт. А в розетці, нагадуємо, - 220 вольт.Насамперед. Електричні прикраси слід купувати у крамницях. Якщо ж купуєте на вуличних базарах, обирайте вироби, які знаходяться в заводській упаковці, на них має бути маркування «виготовлено згідно із держстандартом – технічними умовами України», яке відповідає нашому законодавству.Якщо з пакуванням усе гаразд, огляньте саму гірлянду. Зважте, вирібне повинен мати різкого неприємного хімічного запаху. У більшості випадків новорічна ілюмінація пластикова і вона під час нагрівання може виділяти токсичні речовини, які здатні спричинити отруєння людини.У якісного новорічного виробу є маркування, де вказані:- назва продукції;- тип гірлянди (ялинкова, для домашнього інтер’єру, вулична та ін.);- рекомендації щодо напруги, потужність та ін.;- дата виробництва;- реквізити виробника;- реквізити імпортера (за наявності) інформація щодо виробника,- знак відповідності вимогам Технічних регламентів, інформація щодо сертифікації (за наявності).Гірлянди важливо не тільки правильно обирати, а й чіпляти. Оздоблюючи ялинку, намагайтеся не опускати новорічні вогники близько до підлоги. Їх можуть зачепити діти чи домашні тварини. І навіть якщо нікого не вдарить струмом, є ризик того, що ялинка може просто впасти разом з іграшками і прикрасами.