Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт





Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.



Згідно з документом «Луцьке підприємство електротранспорту» має організувати рух тролейбусів в ніч з 23.00 31.12.2019 до 03.00 01.01.2020 за маршрутами:



- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;

- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;

- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;

- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.



Окрім того, перевізникам КП "Луцьке підприємство електротранспорту", ТзОВ "Санрайз", ФОП Тимощуку М.С., ФОП Михалюку М.П., ФОП Кашубі Т.І. рекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23.00 31.12.2019 до 06.00 01.01.2020 за маршрутами:



- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 маршрутки;

- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 маршрутки.;

- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 маршрутки;

- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 маршрутки.;

- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 маршрутки.;

- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 маршрутки.;

- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 маршрутка;

- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 маршрутки.



Зображення ілюстративне

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