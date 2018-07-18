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На Волині засновнику кредитної спілки «Золоті терези» заборонили виїжджати за кордон

На Волині засновнику кредитної спілки «Золоті терези» заборонили виїжджати за кордон
Волинський апеляційний суд відмовив одному із засновників кредитної спілки "Золоті терези" в задоволенні його апеляційної скарги, залишивши в силі рішення суду першої інстанції про заборону йому виїжджати за межі України.

Так, чоловік зобов’язаний повернути вкладниці "Золотих терезів" 16 663 доларів США, - інформує пресслужба прокуратури області.

З червня 2015 року боржник ухилявся від виконання постановленого за позовом прокуратури судового рішення про стягнення цих коштів і навіть перебував у розшуку у зв’язку з цим.

Невиконання судового рішення пояснював відсутністю будь-якого майна, роботи та засобів до існування. При цьому у жовтні 2018 року він заснував юридичну особу зі статутним фондом у понад 1 мільйон гривень та був її директором.

Попри наявність грошових коштів боржник почав сплачувати вкладниці 300-600 грн щомісяця лиш примусово - після втручання державних виконавців, які встановили факт заснування ним фірми та скерували на підприємство постанову про звернення стягнення на його заробітну плату.

Зважаючи на те, що боржник періодично виїжджає за межі України й може не повернутися з-за кордону, державний виконавець звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження його у праві виїзду.

Суд першої інстанції заборонив чоловікові виїзд з країни, проте він оскаржив це рішення.

Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив апеляцію без задоволення, а рішення суду першої інстанції – в силі, відтак виконувати рішення суду про повернення боргу таки доведеться.




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Теги: кредитна спілка, кордон, суд, заборона
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