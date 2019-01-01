Українцям знизять податки на зарплати





Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов, - пише



Зокрема, знизити податкові ставки з податку на доходи фізичних осіб планують для тих українців, зарплати яких найменші.



«У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої Урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений», — повідомив Верланов.



Він додав, що після проведення податкової реформи українці мають менше ухилятися від сплати податків.



Раніше про зменшення податків з доходів фізичних осіб повідомляла міністер фінансів Оксана Маркарова.



«Мені здається, правильний вихід — це покращувати сплачуваність податків і одночасно зменшувати «тінь». І коли ми побачимо реальних платників і їхні можливості, тоді зможемо змінювати податкові ставки. Я вважаю, що податки на зарплату і ПДФО треба зменшувати», — повідомила Маркарова.



Раніше у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують звільнити людей віком до 27 років в Україні від сплати податку на доходи. Згодом парламентський комітет підтримав ухвалення аналогічного законопроєкту.



Зазначимо, що ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%. Крім цього, із зарплати вираховують 1,5% військового збору, а роботодавець зобов'язаний платити ще 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівника до Пенсійного фонду.



Таким чином, з кожної 1000 грн ставки, роботодавець платить 1220 гривень зарплати та податків, а працівник отримує 805 гривень.



Через високу ставку ЄСВ, багато роботодавців оформлюють свої відносини з працівниками як з ФОПами. Тоді всі податкові зобов'язання падають на працівників (5% від доходу та 22% ЄСВ з мінімальної зарплати), а сам такий роботодавець не має жодних зобов'язань перед бюджетом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ході податкової реформи, яку планують провести у 2020 році, в Україні планують зменшити ставки податків із зарплат.Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов, - пише Громадське Зокрема, знизити податкові ставки з податку на доходи фізичних осіб планують для тих українців, зарплати яких найменші.«У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої Урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений», — повідомив Верланов.Він додав, що після проведення податкової реформи українці мають менше ухилятися від сплати податків.Раніше про зменшення податків з доходів фізичних осіб повідомляла міністер фінансів«Мені здається, правильний вихід — це покращувати сплачуваність податків і одночасно зменшувати «тінь». І коли ми побачимо реальних платників і їхні можливості, тоді зможемо змінювати податкові ставки. Я вважаю, що податки на зарплату і ПДФО треба зменшувати», — повідомила Маркарова.Раніше у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують звільнити людей віком до 27 років в Україні від сплати податку на доходи. Згодом парламентський комітет підтримав ухвалення аналогічного законопроєкту.Зазначимо, що ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%. Крім цього, із зарплати вираховують 1,5% військового збору, а роботодавець зобов'язаний платити ще 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівника до Пенсійного фонду.Таким чином, з кожної 1000 грн ставки, роботодавець платить 1220 гривень зарплати та податків, а працівник отримує 805 гривень.Через високу ставку ЄСВ, багато роботодавців оформлюють свої відносини з працівниками як з ФОПами. Тоді всі податкові зобов'язання падають на працівників (5% від доходу та 22% ЄСВ з мінімальної зарплати), а сам такий роботодавець не має жодних зобов'язань перед бюджетом.

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