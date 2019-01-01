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У чотирьох будинках Луцька відсутня гаряча вода

У чотирьох будинках Луцька відсутня гаряча вода
У Луцьку у зв’язку з аварійною ситуацією на мережі тимчасово припинили постачання гарячої води для чотирьох житлових будинків.

Про це інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».

Сьогодні, 23 грудня, стався витік на мережі гарячого водопостачання від котельні на вул. Вавилова, 6, у зв’язку з чим тимчасово відсутня послуга в мешканців багатоквартирних житлових будинків на просп. Волі, 31, 33, 35 та вул. Коперника, 36.

Працівники підприємства знайшли місце витоку, а відтак завтра, 24 грудня, планують виконати комплекс аварійно-відновлювальні роботи.

"Зауважуємо також, що виконання робіт може затягнутися у зв’язку з необхідністю розбирання значної площі брукованого тротуарного покриття, під яким прокладено трубопроводи", - йдеться у повідомлені.



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Теги: гаряча вода, Луцьк
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