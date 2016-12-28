У Новий рік особливо небезпечно: експерти попереджають про неякісний алкоголь





Однак, як розповіли в Союзі споживачів України, ставитися до них варто дуже акуратно, уважно вивчаючи товар на відповідність якості і термінів придатності, - передає



Так, за словами виконавчого директора Союзу споживачів України Максима Несмєянова, знижки на алкогольні напої апріорі не можуть бути більшими.



“У нас сьогодні встановлена мінімальна роздрібна ціна на горілку, це — 89 грн. Тому якщо пляшка горілки об’ємом 0,5 літра коштує нижче цієї ціни — це 100% нелегальна продукція, яку особливо напередодні новорічних свят варто обходити стороною”, — зазначив він.



Крім того, Несмєянов попередив про небезпеку покупок алкоголю до новорічного столу “з рук” або в інтернеті.



“Потрібно розуміти, де ви купуєте алкоголь на свята. Потім, що багато це роблять і робитимуть „з рук“. Це дуже поширено в невеликих містах, в маленьких селах, в смт. Я сам був свідком, коли заїжджає вантажівка і продає таку продукцію ящиками. Якісь спиртні напої, без акцизних марок, але в 2 рази дешевше, ніж вони коштують на ринку. І люди купують, ящиками, при чому ще й радіють тому, що вони заощадили. Але це фальсифікат, в кращому випадку, і тоді їм просто пощастило, в гіршому — вони потраплять на сурогат. А вживання такої продукції може привезти до сліпоти і навіть до летального результату. Потрібно бути дуже обережним і не економити на спиртному. Інтернет — теж досить поширене місце продажу сумнівних алкогольних напоїв. Потрібно бути гранично обережним, тому що особливо напередодні свят ціна там приваблива, а продають літражами не зрозуміло що”, — пояснив експерт.



Найнадійнішим місцем для купівлі алкогольної продукції залишаються магазини, які несуть відповідальність за якість реалізованого ними товару, зазначив Несмєянов.

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